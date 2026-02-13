¿Cuánto subiría el auxilio de transporte si el salario mínimo cambia?

La suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026 abrió un nuevo capítulo en el debate laboral.

Mientras el Gobierno tiene ocho días para expedir un decreto transitorio, surge una pregunta clave para millones de trabajadores: ¿cómo podría quedar el auxilio de transporte si el incremento final es menor al que inicialmente se había decretado?

Para entender el impacto, hay que partir de la base vigente en 2025. El salario mínimo fue de $1.423.500, mientras que el auxilio de transporte quedó en $200.000, lo que representó un ingreso total mensual de $1.623.500 para quienes devengan hasta dos salarios mínimos.

Con la suspensión del aumento del salario mínimo, ¿también bajarán las multas de tránsito? Conductores, a la expectativa

Durante la negociación salarial de finales del año pasado, antes de que el Ejecutivo fijara el aumento por decreto, varios gremios empresariales plantearon incrementos más moderados que los propuestos por las centrales obreras.

Para efectos de este análisis, los cálculos parten del supuesto de que el auxilio de transporte se ajuste en el mismo porcentaje que el salario mínimo.

Las discusiones técnicas se movieron en rangos cercanos al 7 % y, en algunos sectores, alrededor del 10 % u 11 %, argumentando la necesidad de proteger el empleo formal y evitar presiones adicionales sobre los costos laborales.

Si el decreto provisional toma como referencia un aumento del 7 %, el salario mínimo pasaría a $1.524.345. Bajo ese mismo porcentaje, el auxilio de transporte subiría de $200.000 a $214.000. En ese escenario, el ingreso total mensual sería de $1.738.345, es decir, $114.845 más que en 2025.

Si el decreto provisional toma como referencia un aumento del 10 %, el salario mínimo pasaría a $1.565.850. Bajo ese mismo porcentaje, el auxilio de transporte subiría de $200.000 a $220.000. En ese escenario, el ingreso total mensual sería de $1.785.850, es decir, $162.350 más que en 2025.

Álvaro Uribe: “No nos oponemos al aumento del salario mínimo”

En un escenario intermedio del 11 %, el salario mínimo quedaría en $1.581.085, mientras que el auxilio ascendería a $222.000. El ingreso total mensual alcanzaría los $1.803.085, lo que implicaría un aumento cercano a $179.585 frente al año anterior.

El nuevo ajuste impactará directamente el ingreso mensual de millones de trabajadores. Foto: Getty Images

Aunque el auxilio de transporte no constituye salario para efectos prestacionales no se incluye en la base para liquidar cesantías o primas sí es un componente fundamental del ingreso real disponible.

En un contexto de costos elevados de movilidad urbana, cualquier ajuste en este rubro impacta directamente la capacidad de gasto de los hogares.

Además, la decisión que adopte el Gobierno tendrá efectos en aportes a seguridad social, contratos laborales y estructura de costos empresariales. Por eso, más allá del salario base, el porcentaje que finalmente se defina también marcará la variación del auxilio y el ingreso total.

Gustavo Petro habla de la suspensión del decreto del salario mínimo y anuncia primeras medidas

El nuevo decreto provisional deberá cumplir con los criterios técnicos exigidos por el Consejo de Estado, incluyendo inflación y productividad.

Pero, en la práctica, el debate no solo es jurídico, el monto del auxilio de transporte será uno de los indicadores más visibles de cómo se equilibre el poder adquisitivo de los trabajadores con la sostenibilidad empresarial.