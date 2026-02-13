Salario minimo

¿Cuánto subiría el auxilio de transporte si el salario mínimo cambia?

El nuevo decreto deberá equilibrar poder adquisitivo y sostenibilidad empresarial.

Redacción Economía
13 de febrero de 2026, 12:31 p. m.
Los gremios habían propuesto incrementos más moderados durante la negociación salarial.
Los gremios habían propuesto incrementos más moderados durante la negociación salarial. Foto: Getty Images

La suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026 abrió un nuevo capítulo en el debate laboral.

Mientras el Gobierno tiene ocho días para expedir un decreto transitorio, surge una pregunta clave para millones de trabajadores: ¿cómo podría quedar el auxilio de transporte si el incremento final es menor al que inicialmente se había decretado?

Para entender el impacto, hay que partir de la base vigente en 2025. El salario mínimo fue de $1.423.500, mientras que el auxilio de transporte quedó en $200.000, lo que representó un ingreso total mensual de $1.623.500 para quienes devengan hasta dos salarios mínimos.

Con la suspensión del aumento del salario mínimo, ¿también bajarán las multas de tránsito? Conductores, a la expectativa

Durante la negociación salarial de finales del año pasado, antes de que el Ejecutivo fijara el aumento por decreto, varios gremios empresariales plantearon incrementos más moderados que los propuestos por las centrales obreras.

