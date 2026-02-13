Confidenciales

Álvaro Uribe: “No nos oponemos al aumento del salario mínimo”

El expresidente se pronunció sobre la situación del salario mínimo en Colombia, luego de la decisión que tomó el Consejo de Estado.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 10:23 a. m.
Expresidente Álvaro Uribe.
Expresidente Álvaro Uribe. Foto: NurPhoto via Getty Images

El expresidente Álvaro Uribe aseguró que el Centro Democrático no se opone al aumento del salario mínimo, en medio del debate nacional que generó la más reciente decisión del Consejo de Estado, que ordenó la suspensión del decreto que reglamentó el salario mínimo para la vigencia de 2026.

“No nos oponemos al aumento del salario, nos oponemos a la carga de impuestos, al desgreño, corrupción, violencia, a la parálisis de inversión y de creación de empleo. Buen salario y menos impuestos a los emprendedores”, afirmó el líder del partido político.

Frente a la situación en la que queda el salario mínimo, el Gobierno nacional no ha definido la estrategia que implementará. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ya contó que la determinación del alto tribunal sería “inconstitucional, irresponsable e inhumana”.

