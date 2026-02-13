Álvaro Uribe: “No nos oponemos al aumento del salario mínimo”

El expresidente Álvaro Uribe aseguró que el Centro Democrático no se opone al aumento del salario mínimo, en medio del debate nacional que generó la más reciente decisión del Consejo de Estado, que ordenó la suspensión del decreto que reglamentó el salario mínimo para la vigencia de 2026.

“No nos oponemos al aumento del salario, nos oponemos a la carga de impuestos, al desgreño, corrupción, violencia, a la parálisis de inversión y de creación de empleo. Buen salario y menos impuestos a los emprendedores”, afirmó el líder del partido político.

Frente a la situación en la que queda el salario mínimo, el Gobierno nacional no ha definido la estrategia que implementará. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ya contó que la determinación del alto tribunal sería “inconstitucional, irresponsable e inhumana”.