Economía

Suspensión del salario mínimo no tendría efectos en tasas de interés ni bancos: esto dicen los expertos

El Consejo de Estado decidió en la mañana de este viernes suspender el decreto de salario mínimo.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 11:36 a. m.
Gerente del Banco de la República aseguró que el recorte en tasas de interés se podría acelerar
Gerente del Banco de la República aseguró que el recorte en tasas de interés se podría acelerar Foto: Captura de pantalla portal Bolsa de Valores de Colombia

En la mañana de este 13 de febrero, el Gobierno Nacional recibió otro golpe luego de que el Consejo de Estado determinara la suspensión provisional del decreto de salario mínimo, expedido a finales del 2025 y que buscaba un aumento del 23,7%, dejándolo en un valor de $2.000.000 con el auxilio de transporte incluido.

Tras la decisión del alto tribunal, que le dio un plazo al Gobierno de fijar el incremento de ocho días, hay una serie de dudas sobre qué podría pasar con las distintas decisiones que se han tomado tras el incremento. Una de ellas es la del incremento de las tasas de interés.

Las tasas de interés en Colombia permanecerán estables en 9,25 %.
Estos son los efectos de la medida. Foto: El País

Es importante aclarar que las tasas de interés no están amarradas al salario mínimo ni a algo parecido. Sin embargo, el Banco de la República, en enero, incrementó las tasas en 100 puntos básicos ante un riesgo inflacionario que se podría dar, como respuesta al incremento del mínimo superior al 23%. Esto debido a que el incremento elevado subiría la inflación de manera inminente.

SEMANA consultó con Carolina Soto, ex codirectora del Banco de la República, sobre lo que podría suceder tras este movimiento del alto tribunal. Soto fue clara en asegurar que, por ahora, tras no conocerse el nuevo decreto, es imposible saber sobre las decisiones y los efectos que tomaría el emisor.

Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto de aumento del salario mínimo

“Es muy prematuro para establecer qué impacto va a tener. Es una decisión que no se entiende, dado que suspende el decreto del salario, pero en realidad no lo suspende porque da 8 días para sacar un nuevo decreto. Entonces, no hay suspensión; son 8 días en los que el Gobierno puede mantenerse en su misma posición”.

Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República
Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, dio su opinión al respecto. Foto: Banco de la República

Aseguró que tras esta situación no se sabe a ciencia cierta cuál será el nuevo aumento, que, según Soto, podría ser similar al anterior aumento, dado que el Gobierno puede sustentar la necesidad de mantener el concepto de salario mínimo vital.

Pensiones de los colombianos tras la suspensión del salario mínimo. ¿Cómo serán ahora las mesadas? Esto dicen expertos

“Estamos ante mucha incertidumbre y muchas decisiones pendientes, por lo que no se va a afectar la decisión del Banco de la República hasta tanto no se tenga un decreto definitivo distinto al actual y sustancialmente distinto al actual, que no creo que vaya a suceder”, concluyó.

Es importante tener en cuenta que, luego de que se conozca el nuevo salario mínimo, además de los impactos de la inflación, el emisor no podrá tomar una decisión inmediata. Esto debido a que su siguiente junta para definir tasas se dará hasta finales de marzo.

El emisor se reunirá para definir tasas nuevamente en marzo.
El emisor se reunirá para definir tasas nuevamente en marzo. Foto: guillermo torres-semana

