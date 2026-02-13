SALARIO MÍNIMO

Pensiones de los colombianos tras la suspensión del salario mínimo. ¿Cómo serán ahora las mesadas? Esto dicen expertos

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que estableció el incremento en 23,7 %. Hay muchos interrogantes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
13 de febrero de 2026, 10:14 a. m.
Los pensionados tendrían una baja en la mesada, por decisión de la Corte Constitucional.
Los pensionados tendrían una baja en la mesada, por decisión de la Corte Constitucional. Foto: 123RF

El incremento del salario mínimo para casi un millón de pensionados en Colombia que ganan ese rubro se suspende provisionalmente por decisión del Consejo de Estado.

YouTube video PcLUhll44Sg thumbnail

No obstante, hasta tanto no sea expedido el decreto que el alto tribunal les exige a los ministerios de Hacienda, de Trabajo y al Dapre, el ingreso para los pensionados, correspondiente a sus mesadas, seguirá igual.

Gustavo Petro habla de la suspensión del decreto del salario mínimo y anuncia primeras medidas

Así lo explicó en SEMANA Juliana Morad, experta en derecho laboral de la Universidad Javeriana.

La mesada recibida en enero, primer mes de aplicación del aumento, es asunto causado y, desde el punto de vista jurídico, no hay posibilidad de aplicar una norma de manera retroactiva. Es decir, a nadie le van a pedir devolución. “Las decisiones de jueces son a futuro”, reiteró la experta.

Macroeconomía

Analista advierte efectos laborales y económicos tras suspensión del salario mínimo: “Ningún trabajador debe devolver un solo peso”

Macroeconomía

¿Cuánto subiría el auxilio de transporte si el salario mínimo cambia?

Macroeconomía

¿Descontarán a trabajadores lo que ya pagaron tras la suspensión del aumento del salario mínimo?

Macroeconomía

Suspensión del salario mínimo no tendría efectos en tasas de interés ni bancos: esto dicen los expertos

Macroeconomía

Gobierno deberá fijar aumento provisional del salario mínimo tras fallo judicial

Macroeconomía

Dólar se movió al alza este 13 de febrero: precio oficial para hoy

Macroeconomía

¿Qué pasará tras suspensión del decreto del salario mínimo en Colombia? Abecé para entender la decisión

Política

La izquierda llama a movilizaciones tras la suspensión provisional del decreto del salario mínimo: “Invito al pueblo trabajador”

Confidenciales

“Los que se ganan $40 millones le quieren quitar $2 millones a trabajadores”: presidente de la CUT, sobre suspensión del salario mínimo

Confidenciales

Bruce Mac Master dice que la Andi no demandó el decreto del salario mínimo y reacciona a la decisión del Consejo de Estado

Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto de aumento del salario mínimo

En cuanto a febrero, el Consejo de Estado les dio a las entidades mencionadas—MinHacienda, MinTrabajo y Dapre— ocho días calendario para expedir el decreto transitorio con el nuevo incremento, en el entendido en el cual la entidad del poder judicial estima que el alza expedida por el decreto que ahora se suspende fue desproporcionada, señala Morad.

Sin embargo, en el ambiente hay múltiples interrogantes que tocan el terreno jurídico y la aplicabilidad de los derechos sociales.

Juliana Morad
Juliana Morad. Foto: Juliana Morad

¿Se pueden bajar las mesadas?

Uno de los interrogantes que se están haciendo los pensionados es si el derecho permite que se bajen los ingresos que ya se habían subido, aunque su aplicación se haya dado solo por un corto tiempo.

Más aún, en el caso de los jubilados, que son una franja poblacional altamente protegida: las pensiones no se tocan. No se embargan... Entonces, ¿se pueden reducir después de haberlas aumentado?

Según Morad, en efecto, hay en el ordenamiento jurídico un principio de no regresividad, pero pueden darse muchas otras interpretaciones, pues “ellos ven un universo más amplio. En Colombia no hay un derecho absoluto. Lo que normalmente hacen los jueces es ponderar”, manifestó la experta en derecho laboral.

¿Qué pasa con el salario mínimo de los colombianos tras la decisión del Consejo de Estado?

Es justamente lo que hacen ahora. De acuerdo con las explicaciones de Morad, la indicación que da el Consejo de Estado en su auto es que deben hacer una ponderación con base en las variables que habitualmente se deben tener en cuenta a la hora de fijar el salario mínimo.

No hay que olvidar que el Gobierno, para su propuesta de incremento en 23,7 %, incluido el rubro del auxilio de transporte, se basó en el llamado salario mínimo vital, que es un concepto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Trabajadores
En el caso de los jubilados, que son una franja poblacional altamente protegida: las pensiones no se tocan. Foto: Harold - stock.adobe.com

¿Podría el Gobierno expedir el decreto con el mismo incremento que fue suspendido?

Otro interrogante que surge se desprende del contenido del documento que aún no es la sentencia de fondo.

¿En cuánto fijará el Gobierno el nuevo incremento transitorio del salario mínimo mientras el Consejo decide?

En concepto de la experta, para que el Gobierno opte por expedir un decreto con el mismo incremento que rige en la actualidad (23 %) tendría que tener una argumentación robusta, pues, en todo caso, el auto es explícito en señalar que “deberá respetar los criterios legales y constitucionales”.

Por el momento, agrega Morad, según el documento del Consejo de Estado, el alto tribunal estaría diciendo que no ve claridad en el argumento que justifica el desproporcionado incremento.

Al final de la próxima semana podría tenerse una nueva cifra para el salario mínimo 2026.

0004-2026 Acumulado - Decreta Suspension Provisional Decreto 1469 de 2025 by info-semana

Más de Macroeconomía

Abogado Augusto Forero habla de decisión del Consejo de Estado sobre el mínimo

Analista advierte efectos laborales y económicos tras suspensión del salario mínimo: “Ningún trabajador debe devolver un solo peso”

Portar mucho dinero en efectivo puede salir caro si no se declara

¿Cuánto subiría el auxilio de transporte si el salario mínimo cambia?

Trabajadores

¿Descontarán a trabajadores lo que ya pagaron tras la suspensión del aumento del salario mínimo?

Gerente del Banco de la República aseguró que el recorte en tasas de interés se podría acelerar

Suspensión del salario mínimo no tendría efectos en tasas de interés ni bancos: esto dicen los expertos

Decretos por todos lados sorprenden a diario a los colombianos, ante la posición que se volvió frecuente: si el Congreso no aprueba, el Gobierno actúa por decreto.

Gobierno deberá fijar aumento provisional del salario mínimo tras fallo judicial

Se cree que esta semana y la entrantela tasa de cambio tendría sus valores más altos de 2024 por la incertidumbre electoral en Estados Unidos.

Dólar se movió al alza este 13 de febrero: precio oficial para hoy

Los pensionados con mesadas iguales o inferiores a un salario mínimo solo deben aportar el 4 % para salud, según Colpensiones.

Pensiones de los colombianos tras la suspensión del salario mínimo. ¿Cómo serán ahora las mesadas? Esto dicen expertos

Trabajadores

¿Qué pasará tras suspensión del decreto del salario mínimo en Colombia? Abecé para entender la decisión

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo

Suspensión del salario mínimo: “Nos vamos a defender como gato boca arriba”, dice minTrabajo y llama a una “tutelatón”

Trabajadores

¿Qué pasa con el salario mínimo de los colombianos tras la decisión del Consejo de Estado?

Noticias Destacadas