El tan mencionado ajuste fiscal que requiere Colombia fue catalogado como uno de los principales retos del país en la actualidad, en el Economic Survey: Colombia 2026, realizado por la Ocde y lanzado este viernes 20 de noviembre, ante el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.

Mathías Cormann, secretario general de este organismo al que entró el país, para medirse con las economías más exigentes, habló de que la situación del país es difícil, pero con un buen plan, se puede pasar a la otra orilla.

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Dentro de los desafíos estructurales de larga data que planteó la OCDE hay que destacar el de la baja productividad, problema que además ha sido persistente, al igual que las desigualdades territoriales y a la informalidad generalizada.

Lanzamiento del estudio Economic Survey: Colombia 2026, de la OCDE Foto: Imagen generada por la IA

El experto habló de la a inflación, que se mantiene muy elevada y alejada de la meta del Banco de la República.

De ahí que se requiera una prolongada aplicación de política monetaria restrictiva, con tasas de interés que frenan la toma de créditos para invertir.

Para la OCDE, según el documento presentado, el país incurre en reiterados incumplimientos de las metas fiscales, circunstancia que ha debilitado la credibilidad, elevado las primas de riesgo y afectado la inversión privada.

Ministro de Hacienda, Miguel Gómez, sustentó en el Congreso la Ley de Rescate Económico, ahora sin IVA a la canasta

Para Colombia, según manifestó el secretario general de la OCDE, tiene varios puntos por corregir, pero en general, es clave “reforzar la estabilidad macroeconómica y la credibilidad de la política económica, al tiempo que se avanza en las reformas estructurales”. A la larga, toda nación necesita crecimientos para poder mejora la calidad de vida de la población.

Mathías Cormann, secretario general de la OCDE, en su visita a Colombia, para lanzar estudio sobre el país Foto: Youtube / Cortesía

Disciplina fiscal debilitada

El documento presentado por la OCDE menciona que Colombia debilitó su disciplina fiscal al levantar la Regla Fiscal, senda que permitió elevar el déficit.

Ahora, el país está en medio de una situación compleja, que debe ser corregida para recuperar la confianza inversionista.

En ese sentido, Cormann habló de la Ley de Rescate Económico, que hace curso en el Congreso de la República. De ella, dijo que era un paso en la dirección correcta, pese a que al parecer no sería suficiente, por lo que invitó al país a “ser más ambiciosos”.

De hecho, en el informe de la OCDE sobre Colombia se habla de una reforma tributaria integral. Ella, “debe ser tramitada tempranamente en el mandato del gobierno e implementada de manera gradual a lo largo de varios años. La reforma podría ampliar las bases del IVA y del impuesto sobre la renta, reequilibrar la carga tributaria desde la renta corporativa hacia la renta de las personas naturales, fortalecer la tributación sobre la propiedad y los impuestos ambientales, y reforzar la administración tributaria para reducir la evasión, con ganancias de recaudo que se materializarían progresivamente en el tiempo”.

De manera específica, sobre medidas incluidas en la Ley de Rescate, la OCDE manifestó que contiene medidas que están en línea con las recomendaciones del Estudio Económico, pero “sería importante avanzar en la reducción de los beneficios tributarios ineficientes y la simplificación del sistema tributario para aumentar la recaudación y mejorar la eficiencia económica”.

La necesidad de generar espacio fiscal para promover el desarrollo es otro de los puntos focales del estudio, en el que se sugiere “un plan de consolidación creíble también contribuiría a reducir los costos de financiación, generando espacio fiscal adicional”.

El organismo no dejó de mencionar la construcción de más reformas, principalmente, aquellas que impulsan el crecimiento de una manera más duradera.