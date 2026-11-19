A propósito de la radicación del proyecto de Ley de Rescate por parte del Ejecutivo en el Congreso de la República, el Consejo de Empresas Americanas (CEA) planteó tres prioridades que considera fundamentales para la discusión de esta iniciativa.

El CEA respalda la ‘Milagro Week’ y pide garantías para atraer inversión estadounidense

El CEA, en su comunicado oficial respecto al tema, reconoció la urgencia de atender los desafíos de las finanzas públicas y lograr la estabilidad macroeconómica; sin embargo, solicitó que el debate legislativo garantice la certidumbre jurídica, la operatividad del Estado y reglas de juego claras para no ‘asfixiar’ a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias.

Ricardo Triana, director ejecutivo del CEA Colombia. Foto: SEMANA

“El capital estadounidense ha demostrado su compromiso con Colombia a lo largo de décadas, pero para que esa inversión continúe expandiéndose, el país necesita enviar señales inequívocas de certidumbre jurídica, respeto a los acuerdos comerciales y estabilidad en las reglas de juego”, señaló Ricardo Triana, director ejecutivo del CEA.

Entre las prioridades consideradas fundamentales para la discusión está la reducción del gasto público, la cual el gremio plantea lograr mediante una contención efectiva del gasto estatal y la simplificación administrativa.

No obstante, el CEA advierte que el ajuste del gasto no puede comprometer la solidez técnica ni la agilidad de las entidades regulatorias y de supervisión, las cuales considera ‘indispensables’ para la operación diaria y la libre competencia del mercado.

La segunda prioridad para el CEA es la ampliación de la base tributaria para combatir la informalidad. Al respecto, el gremio señala que el recaudo sostenible para el Estado requiere incorporar a la economía formal a los sectores evasores de impuestos, en lugar de aumentar la carga fiscal sobre quienes ya cumplen.

“Sobrecargar al tejido productivo formal solo desincentiva la inversión y profundiza la inequidad tributaria”, advirtió el CEA.

Por último, la tercera prioridad planteada es la garantía de la estabilidad jurídica, junto con el respeto a los acuerdos comerciales vigentes. En este punto, el CEA señaló que cualquier ajuste tributario debe ser compatible con los compromisos del TLC con Estados Unidos y mantener condiciones predecibles para el comercio bilateral.

“Cambiar las reglas de juego de manera intempestiva envía una señal negativa a las casas matrices y frena la llegada de nuevas inversiones de nearshoring”, enfatizó el CEA.