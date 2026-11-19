Canacol Energy solicitó a la Superintendencia de Sociedades, como respuesta al Auto No. 2026-01-780331, el reconocimiento y validación formal de las decisiones dictadas por el Tribunal de Alberta, Canadá, las cuales autorizan la terminación unilateral o renegociación de 19 contratos de suministro y transporte de gas en Colombia.

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Esta solicitud por parte de la empresa buscaría otorgarle certeza jurídica al proceso de insolvencia transfronteriza bajo la ley canadiense CCAA e impedir que caiga en un escenario inminente de liquidación y así pueda ser adquirida por algún potencial comprador o inversionista.

Actualmente, el proceso de búsqueda de compradores para Canacol ya tiene a 6 participantes finalistas para la Fase 2. No obstante, el principal obstáculo para cerrar las ofertas ha sido la falta de un pronunciamiento definitivo sobre las órdenes de terminación contractual en Colombia, a cargo de la Supersociedades.

Todos los potenciales compradores e inversionistas evaluados en el proceso SISP han sido ‘enfáticos’ en señalar que la operación actual no es viable bajo los términos y tarifas actuales de los contratos.

Desde su entrada en el proceso de reorganización, Canacol cayó de un pico histórico superior a 200 millones de pies cúbicos diarios a 130 mpcd y actualmente a 45 mpcd extraídos.

Con esta producción, la compañía no puede atender los pies cúbicos comprometidos en sus 19 contratos con distribuidoras e industrias.

Ricardo Gaviria. Foto: Cortesia Cerro Matoso

Por ejemplo, Cerro Matoso tiene un contrato vigente con Canacol hasta 2029 por 16.000 MBTU diarios, pero desde su entrada en el proceso de reorganización, sus entregas cayeron hasta registrar cerca de 300 MBTU diarios en noviembre.

Esto obligó a detener una de sus líneas de producción en Córdoba hasta llegar a operar al 50 % de su capacidad, afectando a 600 trabajadores y generando pérdidas estimadas en $1.500 millones diarios.

Así, la decisión de la entidad colombiana determinará si se otorga la viabilidad para que ingrese un nuevo inversionista. En el caso de que no se autorice rescindir los contratos, los oferentes retirarán sus propuestas, lo que dejaría a Canacol sin liquidez y en riesgo de cerrar sus operaciones.

Cabe señalar que el Tribunal de Alberta autorizó un financiamiento de emergencia de hasta US$112 millones para mantener operativa a la compañía, la cual registró un flujo de caja negativo acumulado de US$70,1 millones entre noviembre de 2025 y octubre de 2026.

Del financiamiento de emergencia, Canacol ha apartado US$10 millones como garantía en efectivo para atender requerimientos del fondo de abandono, solicitados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).