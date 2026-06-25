Corte de Canadá autoriza a Canacol a terminar contratos de suministro de gas en Colombia. Primeros afectados

Sucedió lo que se temía. La Corte de Canadá decidió autorizar a Canacol Energy la terminación unilateral de los 19 contratos que tenía en Colombia para suministro de gas natural, con lo cual, los receptores del combustible desde esa fuente empiezan a temer por la continuidad de su operación.

La argumentación presentada por Canacol, según la cual, registraba una caída drástica en su producción, desde 196 millones de pies cúbicos diarios a cerca de 75 millones, pareció ser suficiente para que el Alto Tribunal aceptara la solicitud adelantada por la empresa, que ya venía encendiendo las alarmas en el sector.

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, fue una de las que habló de los riesgos que implicaba para la seguridad energética, la crisis de Canacol, que pone en el servicio, justo en momentos como los actuales, cuando se viene un Fenómeno de El Niño que podría demandar más gas para encender las térmicas.

Una vez conocida la decisión de Canacol, empresas como Cerro Matoso, explotadora del subsuelo para extraer níquel y obtener ferroníquel, que a su vez es materia prima para producir acero inoxidable, salió a exponer su situación.

Foto: CANACOL ENERGY LTD.

La compañía, que tiene su complejo minero y metalúrgico en el sur del departamento de Córdoba, encendió las alertas, porque lo ocurrido con Canacol Energy, les causaría graves traumatismos, tanto a la empresa como a la economía del país.

En juego están más de 2.000 empleos y el bienestar de 50.000 personas en la zona de operación de Cerro Matoso, afirmaron.

En consecuencia, “La empresa hace un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las Superintendencias competentes para evitar una parálisis de la operación con daños irreversibles”, enfatizaron.

Buscan vías jurídicas

Murgas había hablado con antelación de la necesidad de buscar salidas, entre las cuales, mencionó acuerdos empresariales, mecanismos entre las partes o incluso la entrada de inversionistas que permitan mantener la operación.

El fin último, según dijo en su momento la directiva gremial, debería ser el de proteger el abastecimiento de gas.

Ahora, una vez materializada la alarma, con la decisión de la Corte canadiense, las salidas tendrán que buscarse sobre la marcha.

Por lo pronto, Cerro Matoso anunció que acudirá a “todos los mecanismos y vías jurídicas disponibles para proteger sus derechos y asegurar la continuidad de la operación”.

A la productora de ferroniquel Canacol Energy venía suministrando el 82 % del gas natural que la empresa requiere para operar, afirmaron, por lo que temen no poder continuar, sino se hace algo para cambiar esta situación.

“Canacol ha venido unilateralmente disminuyendo las entregas contempladas en el contrato e imponiendo restricciones que ponen en riesgo a la operación. Este recurso es un insumo irreemplazable dentro del proceso productivo de ferroníquel, sin el cual resulta imposible mantener los equipos en funcionamiento”, afirmó la compañía.

Además, recordaron que en Colombia, es la Superintendencia de Sociedades la autoridad competente para evaluar si la decisión definitiva que adopte la justicia canadiense debe ser adoptada o no en el país.