Restricción de gas obliga a Cerro Matoso a disminuir su producción desde este 1 de julio: riesgo en empleos

Este primero de julio la compañía Cerro Matoso, un complejo minero-industrial a cielo abierto ubicado en el sur del departamento de Córdoba, Colombia, que conforma la mina de níquel más grande de América, informó a través de un comunicado sobre la reducción en la operación de la empresa tras la restricción de gas impuesta por Canacol Energy.

Gremios reaccionan al nombramiento de Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda

“Cerro Matoso informa a la opinión pública, a las autoridades y a la comunidad en general que, a partir de hoy, 1 de julio, se ve obligada a reducir en un 25% su operación como consecuencia de la decisión de Canacol Energy de restringir a 7.000 MBTU (55% del total contratado) el suministro de gas natural requerido para el funcionamiento de la planta. Esta medida fue adoptada de manera unilateral y desconoce las condiciones contractuales vigentes entre las partes”, precisa la carta.

La minera más grande de níquel de América advirtió que la disminución en el suministro de gas podría obligarla a detener una de sus líneas de producción en los próximos días. Foto: Álvaro Cardona

Indicaron además que la disminución del ritmo de operación que afecta directamente la capacidad productiva de la empresa se verá reflejada en la suspensión parcial de algunos procesos operativos, impactando cientos de empleos, un número importante de contratos de bienes y servicios.

Ecopetrol rechaza bloqueo en el campo Casabe y hace un llamado al diálogo

Además de un volumen relevante en el pago de regalías, impuestos y compras locales que hoy representan cerca de $3.000 millones diarios y que benefician a miles de familias y al desarrollo de Córdoba y Colombia.

La compañía afirmó que mantiene un contrato de suministro de gas con Canacol Energy hasta 2029 y anunció que acudirá a las vías jurídicas para defender sus derechos. Foto: Canacol Energy

Si se mantiene o se aumenta la restricción mencionada, la empresa se verá obligada en los próximos días a parar la operación de una de sus dos líneas, lo que representaría reducir a la mitad la producción de Cerro Matoso, así como sus empleos, compras, contratos, y aportes al país.

“Cerro Matoso cuenta con un contrato de suministro de gas natural con Canacol Energy, vigente hasta 2029. Sin embargo, a comienzos de mayo, Canacol Energy presentó ante una corte de Canadá una solicitud para terminar anticipadamente los contratos vigentes de suministro de gas que mantiene en Colombia, incluido el de Cerro Matoso. La semana pasada, la Corte de Alberta (Canadá) dio aval a dicha solicitud”, precisó la empresa.