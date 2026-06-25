Ecopetrol rechazó el bloqueo que adelanta un grupo de personas en el campo Casabe, ubicado en jurisdicción del municipio de Yondó, Antioquia, y advirtió que la situación afecta el desarrollo de las operaciones de producción de petróleo, además de generar impactos sobre el empleo y la economía de la región.

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De acuerdo con la compañía, el bloqueo comenzó a las 4:00 de la mañana del jueves 25 de junio, cuando cerca de 80 personas llegaron a las instalaciones del campo para impedir el ingreso y la salida de trabajadores directos y de las empresas contratistas que prestan servicios en la operación.

Ecopetrol se ha visto afectado por una serie de bloqueos. Foto: ADOBE STOCK

En un comunicado, Ecopetrol manifestó su rechazo a la protesta y señaló que las acciones desarrolladas en el lugar comprometen la seguridad de las operaciones.

“El bloqueo afecta el normal desarrollo de las operaciones de producción de petróleo en el campo Casabe”, indicó la empresa.

Asimismo, afirmó que estas acciones “vulneran las normas de seguridad industrial y de procesos, y ponen en riesgo la integridad de las personas, la protección del medio ambiente y la continuidad operativa del campo”, señala Ecopetrol.

La compañía informó que, como consecuencia del bloqueo, podría verse obligada a suspender contratos vinculados con la operación del campo, una decisión que tendría efectos sobre más de 1.200 trabajadores, así como sobre proveedores de bienes y servicios de la región.

Según Ecopetrol, esta situación también tendría repercusiones en la actividad económica del territorio debido a la participación de empresas locales en la cadena de suministro del proyecto.

Frente a la situación, la empresa aseguró que ha mantenido espacios de diálogo con las comunidades, autoridades locales, líderes comunales y otros actores para informar sobre la nueva etapa operativa que desarrollará en alianza con Parex Resources en los campos Casabe y Llanito.

La compañía recordó que Parex Resources proyecta invertir cerca de 250 millones de dólares durante los próximos cinco años para incorporar nuevas tecnologías, optimizar el desempeño operativo y garantizar la continuidad de la producción en ambos campos.

Ecopetrol explicó además que, como parte del acuerdo entre las dos compañías, será necesario suspender temporalmente la campaña de perforación en el campo Casabe una vez finalicen las labores en el pozo No. 24. Precisó que esta medida hace parte de las condiciones pactadas entre las empresas y está sujeta, entre otros aspectos, a la aprobación del acuerdo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Por medio de un comunicado de prensa se dio a conocer la actualidad de los bloqueos. Foto: Semana / Getty Images

La empresa añadió que el plan de redesarrollo del campo y las actividades previstas para el primer año continúan en revisión por los equipos técnicos de ambas compañías y serán socializados con las comunidades una vez concluyan los procesos de aprobación.

Finalmente, Ecopetrol reiteró que mantendrá la priorización de mano de obra local y la contratación de bienes y servicios con proveedores de la región, al tiempo que aseguró que continuará impulsando proyectos de inversión social en Yondó, Barrancabermeja y el Magdalena Medio.

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La compañía también expresó su disposición para mantener el diálogo con las comunidades y avanzar “de manera articulada, en el desarrollo sostenible del territorio y en el fortalecimiento de la seguridad energética del país”.