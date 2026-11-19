El Ministerio de Hacienda presentó un nuevo plan con tres estrategias para modernizar y hacer más atractivo el mercado de deuda pública de Colombia. Entre ellas está el lanzamiento del primer bono soberano tokenizado con tecnología blockchain.

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El primer bono soberano tokenizado, anunciado entre las estrategias del MinHacienda para modernizar el mercado de deuda pública, será emitido en una prueba piloto mediante tecnología blockchain.

Miguel Gómez, ministro de Hacienda, explicó que este activo existirá como un registro digital, lo que permitirá que su emisión, compraventa y pago sean más rápidos, eficientes y transparentes.

Para esta iniciativa, el país tomará como referente internacional a Hong Kong, territorio pionero en la emisión de este tipo de bonos.

La segunda estrategia busca diversificar la base de inversionistas atrayendo capital de diversas regiones del mundo. Al respecto, la cartera destacó que en octubre se alcanzó un récord de inversión extranjera de $10 billones en TES.

Asimismo, resaltó que la reciente emisión histórica de bonos globales por US$5.200 millones contó con la participación de compradores de África, América Latina y el Caribe, Asia, Australia, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y el Reino Unido, donde entidades como bancos, casas de bolsa, fondos de pensiones y aseguradoras representaron el 10 %.

Finalmente, la tercera estrategia consiste en modernizar el ranking de los creadores de mercado, compuesto por las 13 entidades nacionales y extranjeras encargadas de comprar y distribuir la deuda pública.

Hacienda proyecta ajustar la calificación de su desempeño agregando dos nuevos criterios, como su participación en los canjes de TES y en el mercado de Títulos de Tesorería de Corto Plazo (TCO), para impulsar la competencia, la transparencia y la liquidez del mercado.