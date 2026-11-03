Gobierno aplaza canje de deuda para 2027 y amplía las subastas de TES

El Ministerio de Hacienda anunció cambios en su estrategia de financiación para el cierre de 2026. La cartera decidió aplazar hasta el primer trimestre de 2027 el tercer canje de Títulos de Tesorería (TES), inicialmente previsto para el 19 de noviembre, y ampliar las posibilidades de adjudicación de deuda pública en las subastas de los próximos meses.

Según informó la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional, el aplazamiento busca concentrar los esfuerzos en las subastas programadas para noviembre y diciembre, de acuerdo con las necesidades de financiación contempladas en el Plan Financiero de 2026.

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La segunda modificación comenzará a regir este miércoles 4 de noviembre, cuando se activarán tres cláusulas de sobreadjudicación en las subastas de TES, conforme a los parámetros establecidos en la Resolución 0665 de 2026.

El cambio permitirá al Gobierno colocar un volumen de títulos superior al inicialmente ofrecido cuando exista suficiente demanda de los inversionistas.

Las condiciones dependerán del interés del mercado. Si la demanda duplica el monto ofrecido, Hacienda podrá adjudicar hasta un 30 % adicional. Si las solicitudes equivalen a 2,5 veces la oferta, el porcentaje podrá aumentar al 50 %. Y si la demanda triplica el monto disponible, la sobreadjudicación podrá llegar al 100 %.

En el Ministerio de Hacienda están ajustando la financiación para el cierre de 2026. Foto: Conexión Congreso

Esto significa que, bajo el escenario de mayor demanda, el Gobierno podrá colocar hasta el doble de los títulos inicialmente ofrecidos en una subasta.

El Ministerio explicó que estas decisiones buscan acelerar las emisiones de deuda pública y completar el programa de financiación previsto para los dos últimos meses del año.

Los ajustes modifican tanto el calendario de operaciones de manejo de deuda como las condiciones para captar recursos mediante TES, instrumentos con los que el Gobierno obtiene financiación en el mercado de capitales.

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El aplazamiento de los canjes de deuda se conoce luego de que el pasado 27 de octubre la Nación emitiera bonos globales por 5.200 millones de dólares en los mercados internacionales de capitales. La operación tuvo el propósito de financiar el Presupuesto General de la Nación de este año y fortalecer la disponibilidad de recursos para la vigencia de 2027.

La demanda por dichos bonos alcanzó un máximo de 17.149 millones de dólares, equivalente a 3,3 veces el monto colocado. La emisión contó con inversionistas de África, América Latina y el Caribe, Asia, Australia, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Reino Unido.

Tras la operación, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, aseguró que se trató de “la emisión más grande en la historia de Colombia”.