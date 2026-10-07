Dólar vuelve a subir tras cambio en las reglas de inversión de las AFP y expectativa por inflación

La decisión del Gobierno de eliminar el límite global del 30 % a las inversiones de los fondos de pensiones privados en activos del exterior, sumada a las expectativas por el dato de inflación de septiembre, marcó el ritmo del dólar en la jornada del 7 de octubre.

La divisa inició negociaciones en un nivel de 3.240 pesos, se movió entre un mínimo de 3.215 y un máximo de 3.265 pesos, promedio en 3.239 pesos. Si bien la mayor parte de la jornada el precio de la moneda estadounidense estuvo a la baja, el nivel promedio implica un alza de 22 pesos frente a la tasa oficial del día, que es de 3.216,01 pesos.

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En total se negociaron 697 millones de dólares en 1.021 transacciones. Pese a la tendencia alcista de los últimos días, en lo corrido de 2026 el peso completa una revaluación del 13 %.

El Gobierno de De La Espriella decidió revertir la restricción de inversiones de los fondos de pensiones en el exterior, que fue establecida en abril y que les exigía reducir progresivamente su exposición internacional y dirigir nuevas cotizaciones hacia activos locales. Según Corficolombiana, con el cambio, las AFP tendrán mayor flexibilidad para distribuir los recursos entre mercados, monedas y tipos de activos, con el objetivo de buscar una mejor relación entre riesgo y rentabilidad y reducir la concentración en el mercado colombiano.

“La eliminación del tope del 30 % no implica una salida automática de recursos al exterior, ya que se mantienen los límites específicos, los estándares prudenciales y las exigencias de liquidez y gestión de riesgos aplicables a cada portafolio”, explican los expertos de la entidad financiera.

Evolución del dólar el 7 de octubre de 2026 Foto: Banco de la República

Paralelamente, Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, señaló que el mercado está pendiente de la publicación del dato de inflación de septiembre, que se conocerá este 7 de octubre al final de la tarde. “El consenso del mercado apunta a una variación del IPC mensual de 0,40 %, mientras que la variación anual se ubicaría en 6,32 %”, explicó.

La expectativa sobre la inflación se debe a que ese indicador tendrá implicaciones en las decisiones de política monetaria que tome el Banco de la República.

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Igualmente, la tasa de cambio local también depende de lo que ocurra en la economía estadounidense. Thadeu Dos Santos, director regional en Infinox, bróker internacional de divisas, explicó que el dólar se ha venido valorizando y que esta semana alcanzó su nivel más fuerte frente al euro desde mediados de mayo de 2025. El movimiento vino acompañado de una subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro, liderada por los vencimientos más largos.

“Aunque los mercados asignan actualmente una probabilidad cercana al 20 % a una subida de tasas de la Fed en octubre, frente a casi el 40 % de la semana pasada, todavía se espera un mayor endurecimiento monetario más adelante. La revalorización de las expectativas se produjo tras un débil informe de empleo de septiembre. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 29.000, muy por debajo de las 90.000 esperadas, mientras que la tasa de desempleo subió hasta el 4,2 %”, afirmó Dos Santos.

La debilidad del euro también proporciona un impulso adicional al dólar. La moneda única retrocedió ante la persistencia de las preocupaciones fiscales y la incertidumbre política en Francia, lo que deja al euro vulnerable a nuevas presiones vendedoras.