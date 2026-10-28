Adiós a la BVC: llega Bolsa de Colombia, en medio de un buen año para el mercado accionario

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) anunció este miércoles 28 de octubre que comenzará a operar bajo la identidad de Bolsa de Colombia, como parte de la transformación de marca de los mercados bursátiles de Colombia, Chile y Perú, integrados bajo la plataforma regional nuam.

El cambio también incluye a la Bolsa de Santiago, que renovó su imagen corporativa, y a la Bolsa de Valores de Lima, que adoptó el nombre de Bolsa de Lima. Las tres entidades compartirán una identidad visual vinculada con nuam, aunque conservarán sus denominaciones nacionales.

La integración bursátil entre Colombia, Chile y Perú impulsa resultados históricos para Nuam

Actualmente, los tres mercados reúnen una capitalización bursátil de 539.000 millones de dólares, más de 428 emisores y 58 intermediarios. La integración busca ampliar las alternativas de financiación empresarial y facilitar el acceso de los inversionistas a los mercados de los tres países.

Juan Pablo Córdoba, presidente de nuam, explicó que la transformación pretende fortalecer la profundidad, la liquidez y la competitividad de los mercados regionales, aprovechando la trayectoria de cada una de las bolsas.

Lanzamiento de las nuevas marcas de nuam. Foto: Bolsa de Colombia

Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de Bolsa de Colombia, recordó que la historia del mercado bursátil nacional comenzó en 1928, con la creación de la Bolsa de Bogotá. Posteriormente, en 2001, la integración de las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente dio origen a la BVC.

La modificación de la marca coincide con los trabajos de modernización tecnológica que adelanta nuam para integrar la infraestructura de negociación y los servicios financieros de los tres países.

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Bolsa de Colombia continuará ofreciendo servicios de negociación, compensación, liquidación, custodia e información para los mercados de acciones, renta fija, derivados y divisas. La entidad mantendrá su operación dentro de la estructura regional de nuam.

Durante 2026, Bolsa de Colombia ha registrado un desempeño positivo, con valorizaciones de las acciones y un aumento de los volúmenes negociados, aunque en octubre se ha presentado una corrección frente a los máximos alcanzados en septiembre.

Al cierre del 27 de octubre, el índice MSCI Colcap, principal indicador del mercado accionario colombiano, se ubicó en 2.506,51 puntos, con una valorización acumulada de 21,2 % en el año.

Desempeño de las acciones en 2026 Foto: Davivienda

Durante el primer semestre, el índice había ganado el 12,51 %, impulsado principalmente por las acciones de los sectores financiero y energético. El dinamismo también se observa en los montos negociados. Durante el segundo trimestre, el volumen promedio diario del mercado de renta variable llegó a 590.000 millones de pesos, un aumento del 266 % frente al mismo periodo de 2025.

En lo que va del año, las acciones de Ecopetrol, Sura, Davivienda Group y Mineros son las que registran un mejor desempeño, con valorizaciones por encima del 29 %. Solo siete acciones reportaron caídas en sus precios. Las mayores bajas corresponden a Pei y Grupo Bolívar.