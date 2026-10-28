Precio del dólar abrió en $3.145 y se mueve al alza antes de la decisión de la Fed

Luego de que los mercados financieros procesaran el triunfo del domingo 25 de octubre de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, ahora los operadores se enfocan en la decisión que dará a conocer la Reserva Federal (FED) en cuanto a tasas de interés, mientras que localmente seguirán pendientes de la radicación del proyecto de ley de rescate económico y de la junta del Banco de la República.

Así, en la jornada cambiaria, las negociaciones iniciaron en 3.145 pesos. En los primeros minutos, la divisa tocó un mínimo de 3.145 pesos y un máximo de 3.155 para promediar en 3.151,87. Esto implica un leve movimiento alcista frente a la TRM vigente, que es de 3.148,02 pesos.

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A nivel global, el dólar se ha venido fortaleciendo frente a sus pares del G7, en medio de la publicación de la confianza del consumidor estadounidense de octubre, que repuntó de forma notable. Según los economistas del Banco de Bogotá, esa mejora fue la primera en cuatro meses, ante perspectivas más optimistas sobre el mercado laboral y las condiciones económicas.

“No obstante, los consumidores siguieron preocupados por el alza de los precios y el costo del crédito, temas cruciales para los votantes a una semana de las elecciones de mitad de término”, precisaron en la entidad financiera.

Entretanto, los operadores cambiarios esperan que este miércoles 28 de octubre la FED mantenga sus tasas de interés en el rango de 3,75 % a 4 %, en un contexto de inflación elevada y dudas sobre la fortaleza de la actividad.

La decisión de la FED en materia de tasas de interés, que se dará a conocer al mediodía del 28 de octubre, será determinante para el mercado cambiario. Foto: Getty Images

“El mercado descuenta una probabilidad de 93 % de que la tasa se mantenga estable en octubre y, para la última reunión del año, estima una probabilidad de 83 % de una subida”, indica un reporte del Banco de Bogotá.

Para Thadeu Dos Santos, director regional de Infinox para América Latina, las expectativas de un aumento de las tasas de la FED antes de finalizar el año, seguidas de un mayor endurecimiento monetario en 2027, ponen un piso a los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que han enfrentado presiones a la baja por las preocupaciones en torno a la inteligencia artificial.

Gráfico precio del dolar

“La publicación de los datos del PIB o de la inflación PCE más adelante en la semana podría influir en estas expectativas. Unos datos sólidos reforzarían las perspectivas de un mayor endurecimiento monetario y podrían impulsar los rendimientos y el dólar, mientras que cifras más débiles volverían a ejercer presión sobre la divisa”, indicó Dos Santos.

Por otro lado, el precio del petróleo Brent, que es clave para la tasa de cambio en Colombia, tuvo el martes 27 de octubre una caída intradiaria de 1,5 % y cerró por encima de 114 dólares por barril. Esto mientras los operadores sopesaron las medidas para reducir las tensiones en el golfo Pérsico y el resultado de las elecciones en Israel. “Los riesgos de suministro persistieron, pese a que los flujos se recuperaron hasta niveles cercanos a los registrados antes de la guerra, mientras los costos de envío se mantuvieron elevados”, señalaron en el Banco de Bogotá.