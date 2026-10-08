Dólar en Colombia abrió en $3.241,50: inflación y tasas de interés de EE. UU. ponen a prueba su estabilidad

El dato de inflación de septiembre en Colombia, conocido en la noche del 7 de octubre, evidencia que el costo de vida subió 0,37 % mensual, por debajo del 0,40 % esperado por el mercado. Esta situación le dio un nuevo aire a las negociaciones cambiarias, teniendo en cuenta que esto podría llevar al Banco de la República a andar a paso más lento en su política de alza de tasas de interés.

Como resultado, en la jornada de este 8 de octubre, la divisa abrió con un precio de 3.241,50 pesos. En los primeros minutos de negociación tocó un mínimo de 3.233,50 y un máximo de 3.248, para promediar en 3.236, lo que implica una relativa estabilidad frente a la TRM vigente, que es de 3.238,88.

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Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, explicó que los mercados estarán asimilando durante la jornada de este jueves 8 de octubre los resultados de inflación, dato que llegó al 6,29 % en términos anuales. A eso se sumará el análisis sobre las nuevas solicitudes de subsidio en Estados Unidos, que se ubicaron en 197.000 frente a las 200.000 pronosticadas por los expertos. “Esa cifra continúa reflejando fortaleza en el mercado laboral americano y podría brindar algo de soporte al dólar”, indicó.

Otro factor clave internacional para la tasa de cambio es el movimiento del petróleo, cuyo barril inició el día con un aumento de 3,66 % y se cotizaba en 104,9 dólares. Esto después de que se conociera un informe que pone en duda la expectativa de que Donald Trump evitará intensificar el conflicto con Irán antes de las elecciones de mitad de mandato.

Paralelamente, se espera que la Agencia Internacional de Energía mantenga conversaciones sobre los planes para una liberación de emergencia de hasta cien millones de barriles de diésel y crudo, lo que reduciría las presiones sobre el precio del barril.

Gráfico precio del dolar

En lo corrido de 2026, el peso colombiano se ha fortalecido un 13,7 % frente al dólar. Sin embargo, la divisa estadounidense ha ganado terreno a nivel global tras la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), que revelaron que la mayoría de sus participantes considera probable un nuevo aumento de las tasas de interés antes de finalizar el año.

“Esto continuó reduciendo la probabilidad de un aumento en octubre a algo menos de 20 %, mientras consolidó la opción de diciembre con una probabilidad mayor a 80 %”, señala un informe de investigaciones económicas del Banco de Bogotá.