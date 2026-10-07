Inflación en septiembre fue de 6,29 %: subida de precios no se detiene

Los alimentos están más caros; el costo de la energía hace abrir los ojos de los integrantes de las familias cada vez que llega la factura.

Esas circunstancias cotidianas se explican por la inflación, indicador que en septiembre de 2026 se ubicó en 6,29 %, más alta de lo que estaba en igual periodo del año anterior: 5,18 %. Un indicador similar no se presentaba desde julio de 2024, según registra el Dane en sus estadísticas.

Inflación de Colombia en septiembre de 2026 Foto: Dane

La inflación en el mes fue de 0,37 %, también evidenciando una tendencia al alza, pues en el mismo mes del año anterior se ubicaba en 0,32 %.

En el acumulado del año, es decir, de enero a septiembre, los precios al consumidor se han incrementado en 5,74 %, mientras que el dato de igual periodo del año anterior era de 4,56 %.

¿Qué está ejerciendo presión?

El tema de los alimentos no requiere foco, sino un reflector. En el dato anual, este componente, que es necesario para los hogares y es el que se lleva casi todo el ingreso de las familias más vulnerables, se ubicó en 6,74 %, mientras que el gasto en restaurantes y hoteles, que también refleja el alto costo de los alimentos, registró una inflación de 9,44 %.

La alimentación se pone más cara. Foto: Getty Images

Esos dos rubros estuvieron entre los cinco que se incrementaron más allá del dato de inflación nacional. Los otros tres también son altamente demandados por los colombianos: salud, con una variación anual de 7,79 %, sigue presionando al alza los precios.

De igual manera, el gasto en educación ahora pesa más en la billetera de los hogares colombianos, pues la inflación de este segmento de la medición del Dane fue de 7,49 %. Y el quinto elemento que impulsó el índice de precios al consumidor fue el de muebles y artículos para el hogar, con un indicador de 6,75 % en los 12 meses, hasta septiembre.

Cosechas Foto: Cedida por Juan Sebastián Bociga

La papa está cara

Teniendo en cuenta que el fenómeno de El Niño ha generado incertidumbre entre los productores del campo, que han optado por aplazar siembras, hay productos de primera necesidad que se han encarecido de forma severa. Es el caso de la papa, que es uno de los alimentos básicos de la gastronomía de los hogares (el incremento anual de la papa fue de 78,24 %).

Un gasto que generó polémica en Colombia desde inicios de año, el de la administración de copropiedades, debido a que es uno de los impactados con el incremento del salario mínimo, ahora se ve reflejado en la inflación. Este componente tuvo una variación de 17,14 %.

Expectativa por dato de inflación de septiembre: ¿sigue subiendo?, ¿hasta dónde llegará?

Migrar de un alimento a otro, para pasar el trago amargo de la inflación al alza, no parece ser fácil. Las frutas frescas mostraron un alza visible del 16,64 %, y la carne de res y derivados, que también son productos básicos de la canasta familiar, mostró una variación de 14,22 % en los precios al consumidor.

Por el contrario, entre lo que estuvo más barato, con una inflación negativa, están la zanahoria (-39,68 %), las legumbres secas (-11,56 %) y la carne de cerdo (-6,17 %).

Los sectores económicos más golpeados

Se dice que la inflación es el peor impuesto para los ciudadanos, pero es común que los más golpeados sean los colombianos más vulnerables. En esta ocasión, el balance anual indica que fue la clase media la que más vio incrementar los precios: 6,30 %. En el caso de la clase media, la inflación para esta franja de la pirámide socioeconómica fue de 6,32 %.

Entre tanto, durante el mes de septiembre, con la inflación mensual para ese periodo, los afectados resultaron ser los hogares en situación de pobreza, con un indicador de 0,41 %, que está por encima del resultado total para esa mensualidad (0,37 %). Inclusive, para los colombianos en condición de vulnerabilidad también fue más alta la inflación: 0,39 %.