La desaceleración de la economía colombiana y la persistencia de una inflación elevada aumentan las preocupaciones sobre el crecimiento en 2027. Gerardo Hernández, presidente del Banco AV Villas, advirtió sobre el riesgo de estanflación y consideró que un nuevo aumento de las tasas de interés podría agravar la pérdida de dinamismo económico.

“La economía está corcoveando en este momento”, afirmó Hernández, al explicar que el crecimiento reciente estuvo sustentado principalmente en el gasto público y el consumo de los hogares, dos motores que han comenzado a perder fuerza.

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Según el banquero, quien también fue codirector del Banco de la República, las elevadas tasas de interés están afectando la actividad económica y terminarán por limitar aún más el consumo.

Frente al riesgo de estanflación, señaló que el país podría enfrentar durante 2027 una combinación de bajo crecimiento e inflación todavía elevada frente a la meta del Banco de la República. Sin embargo, espera que los precios comiencen a moderarse el próximo año.

Crecimiento económico vs. Inflación (%) Foto: Investigaciones Económicas Banco de Bogotá

Por eso, Hernández considera que el Emisor debería abstenerse de realizar nuevos incrementos en su tasa de intervención y esperar hasta el primer trimestre de 2027 para evaluar los efectos de posibles choques de oferta, especialmente los asociados al fenómeno de El Niño.

El presidente de AV Villas también se refirió a la Ley de Rescate Económico. Aunque anticipó que el Congreso podría aprobar una versión diferente de la propuesta original del Gobierno, consideró que la reforma permitiría aclarar las necesidades fiscales del país y otorgar herramientas para reducir el gasto público.

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En materia salarial, pidió que el incremento del mínimo para 2027 responda a la fórmula tradicional de inflación más productividad. Advirtió que un ajuste superior podría prolongar las presiones inflacionarias.

Sobre el negocio bancario, Hernández reconoció que el menor crecimiento plantea desafíos para la demanda de crédito. No obstante, sostuvo que una corrección de los desequilibrios fiscales permitiría reducir el costo de financiación del país y facilitar tasas de interés más bajas, sin necesidad de recortes abruptos por parte del Banco de la República.

Lo que viene

El Banco AV Villas, que forma parte del Grupo Aval y que está enfocado en pymes y en crédito de consumo, ha tenido un 2026 de marcada recuperación, luego de registrar pérdidas por 52.600 millones de pesos en 2025.

Oficina de AV Villas en Bogotá. Foto: AV Villas

Entre enero y septiembre ya ganaba 19.186 millones de pesos y la meta es terminar el año con 30.000 millones, impulsados por la mayor demanda de crédito de final de año y, en particular, por eventos como el Salón del Automóvil. Allí tienen una importante apuesta de financiación, que incluye préstamos sin prenda para comprar carro y bajo la modalidad de libre inversión.

Si se comparan por patrimonio, entre los 30 bancos que operan en el país, AV Villas ocupa el puesto 13. La entidad lidera en el recaudo de cuotas de administración de propiedad horizontal en todo el país.