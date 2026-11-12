Grupo Aval registró ganancias por $368.000 millones en el tercer trimestre de 2026

Grupo Aval cerró el tercer trimestre de 2026 con una cartera bruta consolidada de $207 billones, lo que representó un crecimiento de 4,7% frente al trimestre anterior. Los resultados, presentados el 11 de noviembre en Bogotá, también reflejaron depósitos por $224 billones, impulsados por la incorporación de la banca de personas de Itaú.

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La presidente del conglomerado, María Lorena Gutiérrez, señaló que durante el periodo avanzó la ejecución de la estrategia corporativa, enfocada en el crecimiento rentable, la eficiencia operativa y la integración de sus negocios.

María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval Foto: Anif / Cortesía

“Nuestra prioridad se mantiene en desplegar la estrategia para generar crecimiento rentable y valor sostenible de largo plazo. Este trimestre reflejó una expansión sana de la cartera, una mejora en los márgenes de crédito y la solidez de nuestros negocios no financieros”, afirmó.

En el desempeño del negocio financiero, los depósitos crecieron 1,3%, comportamiento que estuvo relacionado con la normalización de posiciones extraordinarias de liquidez constituidas a comienzos del año, ante el ciclo electoral.

Por su parte, el margen neto de intereses sobre la cartera de créditos pasó de 4,4% a 4,9%, con aportes de las modalidades comercial y de consumo. El indicador de cartera vencida se ubicó en 4,0%, frente al 4,6% registrado por el resto del sistema bancario colombiano.

La utilidad neta atribuible de Grupo Aval durante el trimestre fue de $368.000 millones, cifra que incluyó efectos no recurrentes relacionados con la incorporación de la banca de personas de Itaú. Entre enero y septiembre, las ganancias alcanzaron $1,282 billones.

En los negocios no financieros, el sector de energía y gas contribuyó a los resultados, favorecido por una mayor actividad de regasificación.

LUIS CARLOS SARMIENTO A. Fundador del Grupo Aval Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En gestión de activos, Aval Fiduciaria reportó la administración de $211,8 billones y una participación de mercado de 24,1%, tras integrar las cuatro sociedades fiduciarias del Grupo. Su utilidad neta fue de $84.800 millones, un incremento de 14,9% frente al mismo periodo de 2025.

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En materia económica, el conglomerado advirtió sobre los retos asociados al ajuste fiscal y las tasas de interés elevadas. También identificó como factores para impulsar la inversión la reducción del déficit fiscal, los ajustes regulatorios, la reactivación de sectores como infraestructura e hidrocarburos y el fortalecimiento de la seguridad en las regiones.

Asimismo, mencionó las conversaciones sobre un nuevo acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la disciplina económica como elementos para fortalecer la credibilidad institucional y favorecer el crecimiento de largo plazo.