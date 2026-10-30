Cambio en la presidencia del Banco de Bogotá: se va Juan Carlos Echeverry y entra María Fernanda Suárez

Con el propósito de dar continuidad a las prioridades estratégicas que adelanta el Banco de Bogotá, la junta directiva de la entidad financiera anunció que aceptó la renuncia de Juan Carlos Echeverry Garzón y, en su reemplazo, designó a María Fernanda Suárez Londoño, quien venía timoneando otro de los bancos del Grupo Aval: el Popular.

A Suárez le encomendaron la misión de impulsar un crecimiento rentable y sostenible, al igual que fortalecer la propuesta de valor para los clientes y seguir consolidando la posición del Banco de Bogotá en el sistema financiero colombiano.

Para ello, pondrá a disposición de dicha misión una experticia de más de 30 años en los sectores público y privado.

La alta ejecutiva llevaba 3 años presidiendo el Banco Popular. Dentro de los cargos que ha ocupado, hay que mencionar que fue presidenta de Accenture Colombia. Se desempeñó como ministra de Minas y Energía y fue vicepresidenta ejecutiva de Estrategia y Finanzas de Ecopetrol.

Sede principal del Banco de Bogotá. Foto: Banco de Bogotá - API

En su extensa carrera profesional ha ocupado posiciones en el Ministerio de Hacienda, en Porvenir, Citibank y Bank of America.

Actualmente, es miembro de las juntas directivas de Corficolombiana, Promigas y Aval Valor Compartido.

Se formó como administradora de empresas en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA). Realizó una maestría en gestión de políticas públicas en la Universidad de Georgetown (Estados Unidos)

El equipo directivo de la entidad bancaria expresó su agradecimiento a Echeverry por su compromiso, dedicación y liderazgo durante el tiempo que estuvo al frente del banco, según destaca el documento que confirmó el relevo.

Banco de Bogota Foto: GUILLERMO TORRES REINA

A mediados de 2026, el banco perfeccionó la cesión y migración de los activos, pasivos y contratos de la Banca de Personas de Banco Itaú S.A., integrando a más de 250.000 clientes a sus plataformas digitales y físicas.

En su plan de expansión continúa consolidando su oferta en banca comercial y de personas, financiación de proyectos de infraestructura, inclusión financiera e impulso a carteras verdes y sostenibles en Colombia, Panamá y Estados Unidos. Esos serán los caminos que tendrá que seguir trazando el nuevo timonel de la entidad.