Comercio

En tiendas de barrio y supermercados ya no solo hay robo hormiga. El 68% de hurtos los cometen bandas organizadas

Los resultados fueron presentado en el evento Góndola, de Fenalco.

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Redacción Economía
29 de octubre de 2026 a las 11:03 a. m.
Tienda: La tienda de barrio es el negocio más popular en el país y a juzgar por la proliferación que tienen estos establecimientos, es fácil concluir que pueden convertirse en un generador de ingresos importante porque tienen la posibilidad de vender cientos de productos de toda clase.
Tienda: La tienda de barrio es el negocio más popular en el país y a juzgar por la proliferación que tienen estos establecimientos, es fácil concluir que pueden convertirse en un generador de ingresos importante porque tienen la posibilidad de vender cientos de productos de toda clase. Foto: Archivo semena

Una persona entra a la tienda, camina por los pasillos y mira los estantes, como si no tuviera la necesidad particular de adquirir un producto. Solo revisa. La escena podría ser una de las que termina con un robo hormiga: llevarse unos fósforos o unas galletas.

Esas son las llamadas “mermas” en las tiendas de barrio y supermercados, que contabiliza en un estudio anual sobre el tema ese gremio de comerciantes.

Ahora, el panorama ha cambiado. Según el informe 2026, el robo en estos comercios aumentó un 25 %, pese a la existencia de cámaras y elementos tecnológicos que -se podría pensar- deberían ahuyentar las ganas del delincuente común de llevarse algo sin pagar, so pena de ser descubierto in fraganti.

Y una de las conclusiones de este año va de la mano con los grandes problemas que enfrentan las ciudades colombianas: el problema es la seguridad.

El documento, que este 2026 fue presentado en Góndola, el evento más importante del retail colombiano, muestra que el 60 % de los robos en los puntos del comercio los están cometiendo bandas organizadas que incluiso llegan armadas hasta los dientes e intimidan a los trabajadores para que entreguen plata o productos.

Según la investigación, que corresponde al XXIV Censo Nacional de Mermas y Prevención de Pérdidas, elaborado por el gremio y la firma consultora We Team, con el apoyo de Sensormatic,

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