Robaron y apuñalaron a menor de 15 años a pocas cuadras de su colegio en Bogotá

Un estudiante de 15 años fue víctima de un violento intento de robo en el barrio El Carmen, en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Los agresores lo hirieron con un arma blanca en un brazo y la espalda para quitarle sus pertenencias, en un caso que volvió a encender las alarmas de los habitantes del sector por la seguridad de los estudiantes.

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Según la información conocida, el menor sufrió heridas de gravedad y perdió una cantidad considerable de sangre. La situación fue tan delicada que llegó a desmayarse tras el ataque.

Los vecinos que se encontraban en el lugar acudieron a auxiliarlo. Ante el sangrado de una de las heridas, improvisaron un torniquete para intentar contener la hemorragia y lo sentaron en un andén mientras llegaba la ayuda.

Una patrulla de la Policía llegó al sitio y trasladó al adolescente a un centro asistencial. Aunque las lesiones generaron preocupación entre quienes lo auxiliaron, el menor se encuentra fuera de peligro.

Torniquete en el brazo del menor herido. Barrio El carmen, en la localidad de Fontibón Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Pasa en Bogotá, CityTV / Montaje SEMANA

La denuncia por otros robos a estudiantes

Johana Neira, integrante de la Junta de Acción Comunal del barrio El Carmen, aseguró que el ataque ocurrió a pocas cuadras del colegio del adolescente. Según relató, los agresores le rompieron el pantalón y le robaron el teléfono celular antes de que el joven terminara herido.

La representante comunitaria también advirtió que el caso no sería un hecho aislado. De acuerdo con su denuncia, en el sector, especialmente en inmediaciones del parque Carmen de la Laguna, se presentarían otros robos que afectan a estudiantes y jóvenes que transitan por la zona.

“Les quitan las ciclas con arma blanca, con machete, andan en grupos y los cogen ahí, solitos”, afirmó Neira al describir la forma en que, según la comunidad, actuarían los responsables.

Los habitantes expresaron su preocupación por la presencia de personas que presuntamente hurtan a los estudiantes y pidieron mayor presencia policial para prevenir nuevos ataques.

El caso del menor de 15 años se suma así a las denuncias de inseguridad que hacen los residentes de El Carmen, quienes reclaman medidas para que los jóvenes puedan desplazarse por el sector sin quedar expuestos a robos y agresiones.