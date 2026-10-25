Más de 6.000 personas participaron en la rodada de ‘stunt bike’ en Bogotá

Bogotá reunió a más de 6.000 personas en una rodada de stunt bike, una disciplina de acrobacias en bicicleta y motocicleta que convocó a deportistas colombianos, creadores de contenido y delegaciones internacionales de Brasil. La actividad buscó promover la seguridad vial, el uso de elementos de protección y el cuidado de los espacios públicos.

El evento fue organizado por John Héctor Escobar, conocido como ‘Escobar Rider’, quien lidera iniciativas para promover prácticas responsables entre los participantes de esta disciplina y transformar su percepción social.

Bogotá reunió a más de 6.000 participantes en una rodada de 'stunt bike' que promovió la seguridad vial. Foto: Suministrada / EFRA GQ

“Me siento profundamente feliz y orgulloso. Esto es deporte, es cultura y estamos demostrando que somos más los buenos. Organizar la rodada más grande de Latinoamérica es una gran responsabilidad, pero lo más importante es que esta escena crezca bajo parámetros de educación y cuidado mutuo. Cualquier persona que practique este lindo deporte debe hacerlo con protección”, afirmó Escobar.

La jornada comenzó en el Parque Nacional y continuó por un recorrido de 11 kilómetros hasta el barrio Montevideo. Durante la actividad, participantes y referentes del stunt destacaron la importancia de fomentar el uso del casco, especialmente entre los jóvenes.

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“Como uno de los pioneros del stunt bike en Bogotá, siento una felicidad inmensa. En todos mis años en la escena, ninguna marca se había tomado la seguridad de los riders tan en serio. Es vital concientizar a los niños; lamentablemente hemos perdido seres queridos en el pasado por no usar un casco en una caída, y cambiar esa realidad es nuestro propósito principal”, señaló Chessman Julián Alvarado, cofundador del movimiento en la capital.

Con el apoyo de 1Win Charity, durante el encuentro se distribuyeron camisetas oficiales y, al cierre, se entregaron 100 cascos a participantes que no contaban con elementos de protección.

Bogotá reunió a más de 6.000 participantes en una rodada de 'stunt bike' que promovió la seguridad vial. Foto: Suministrada / EFRA GQ

“De la mano de 1Win Charity logramos entregar cascos totalmente nuevos a niños que no los tenían. Todo lo que sea en bicicleta transforma vidas”, afirmó Jorge Mario Jaramillo, conocido como ‘Chigüiro’, referente del downhill.

La jornada también incluyó actividades de recolección de residuos para promover el cuidado de los espacios públicos. Esteban, uno de los beneficiarios de la entrega de cascos, explicó su motivación: “Quiero cuidar a mi ciudad y al Parque Nacional, que es nuestro espacio de práctica habitual; no queremos que nos saquen de allí, hay que cuidar a Bogotá”.