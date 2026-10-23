Abogado de Diana Ospina reacciona a la condena por el paseo millonario y hace una petición a la Fiscalía

El paseo millonario del que fue víctima Diana Ospina en la madrugada del pasado domingo, 22 de octubre, ya tuvo un desenlace en los estrados judiciales de Bogotá: Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo fueron condenados a 28 años de prisión este viernes.
Luego de que un juez de conocimiento los hallara culpables por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado agravado, y tras reconocer su responsabilidad en semanas pasadas, fueron condenados oficialmente.
Tras conocerse la decisión, Andrés Felipe Peláez, apoderado de la víctima, emitió un comunicado esta tarde, en el que destacó la decisión judicial: “Logramos justicia pronta. Pasaron poco más de ocho meses entre aquella madrugada y la condena, gracias a una actuación articulada entre la Fiscalía General de la Nación y la representación de la víctima”.
“Rechazamos que la vida de los ciudadanos, y en especial la de las mujeres, sea reducida a un precio. Una persona no es una mercancía, y nadie puede ser tratado como un medio para obtener dinero”, se lee en el tercer punto del comunicado.
A renglón seguido, el abogado hizo una petición a la Fiscalía:
“Pedimos a la Fiscalía que no detenga su trabajo. Estamos convencidos de que hay más responsables, y la investigación debe llegar hasta ellos”, concluyó.