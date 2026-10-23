Bogotá

Abogado de Diana Ospina reacciona a la condena por el paseo millonario y hace una petición a la Fiscalía

El caso por el paseo millonario del que fue víctima la mujer ya tuvo una condena en los estrados judiciales.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

23 de octubre de 2026 a las 4:44 p. m.
Diana Ospina, mujer víctima de paseo millonario en Bogotá a principios de año.
Diana Ospina, mujer víctima de paseo millonario en Bogotá a principios de año. Foto: Instagram @theatronbogota / @anaidlegna

El paseo millonario del que fue víctima Diana Ospina en la madrugada del pasado domingo, 22 de octubre, ya tuvo un desenlace en los estrados judiciales de Bogotá: Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo fueron condenados a 28 años de prisión este viernes.

Luego de que un juez de conocimiento los hallara culpables por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado agravado, y tras reconocer su responsabilidad en semanas pasadas, fueron condenados oficialmente.

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Tras conocerse la decisión, Andrés Felipe Peláez, apoderado de la víctima, emitió un comunicado esta tarde, en el que destacó la decisión judicial: “Logramos justicia pronta. Pasaron poco más de ocho meses entre aquella madrugada y la condena, gracias a una actuación articulada entre la Fiscalía General de la Nación y la representación de la víctima”.

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Comunicado de Felipe Peláez, apoderado de Diana Ospina. Foto: X/@Felipepelaezr

Rechazamos que la vida de los ciudadanos, y en especial la de las mujeres, sea reducida a un precio. Una persona no es una mercancía, y nadie puede ser tratado como un medio para obtener dinero”, se lee en el tercer punto del comunicado.

A renglón seguido, el abogado hizo una petición a la Fiscalía:

“Pedimos a la Fiscalía que no detenga su trabajo. Estamos convencidos de que hay más responsables, y la investigación debe llegar hasta ellos”, concluyó.