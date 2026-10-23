Secuestro de Diana Ospina: casi tres décadas de cárcel tendrán que pagar los responsables del paseo millonario

Diana Ospina estaba con sus amigos en una noche de rumba en el sector de Chapinero, norte de Bogotá. Tomó un taxi en la calle y fue la última vez que la vieron en las 40 horas siguientes. Fue víctima de lo que se conoce como el paseo millonario.

Hermanos que secuestraron a Diana Ospina se rieron y bostezaron durante la audiencia: todo quedó en video

La dejaron en libertad tras la presión de las autoridades y poco a poco le contó a los investigadores cómo logró recuperar la memoria de lo ocurrido, además de los responsables de este ultraje. Los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo son los responsables de este secuestro.

Hace una semana, un juez de conocimiento los halló responsables del delito de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado agravado; emitió un sentido de fallo condenatorio y ahora se conoció el monto de la pena: 28 años y 6 meses de prisión tendrán que pasar en la cárcel.

“Luego de valorar las pruebas y los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal especializado condenó a los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo a 28 años y 6 meses de prisión por el secuestro y hurto de una mujer que tomó un taxi para regresar a su residencia en Bogotá”, explicó la Fiscalía.

La Fiscalía advirtió que Juan Pablo Gómez Cardozo condujo el vehículo y se detuvo cerca de la residencia de la víctima para permitir que su hermano y otro hombre subieran. Luego, dos la sometieron mediante agresiones físicas y verbales, y se apoderaron de sus pertenencias.

“Durante ese tiempo le exigieron las claves bancarias y obligaron a realizar transferencias virtuales por aproximadamente 40 millones de pesos. Finalmente, fue liberada el 23 de febrero en inmediaciones de la vía a Choachí (Cundinamarca)”, señaló el ente acusador.

Judicialización de dos sospechosos del paseo millonario que sufrió Diana Ospina en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

La condena fue bastante fuerte, entendiendo que los hermanos Gómez Cardozo en las audiencias preliminares de imputación de cargos aceptaron su responsabilidad. Fueron beneficiados con una rebaja de la pena y aun así pasarán casi tres décadas en la cárcel.