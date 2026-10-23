La Gobernación del Tolima desmintió las versiones que circularon en redes sociales sobre un supuesto ataque armado contra un bus de la empresa Coomotor que cubría la ruta Neiva-Bogotá.

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Tras verificar lo ocurrido, las autoridades indicaron que los daños en el parabrisas del vehículo estarían relacionados con el impacto de una rama de árbol y aseguraron que no se encontraron señales de impactos de bala.

El caso se presentó en el kilómetro 37+100 de la vía Castilla-Girardot, en jurisdicción del municipio de Guamo, cuando el automotor se desplazaba en dirección a El Espinal. Según el reporte conocido por las autoridades, el conductor manifestó que una rama había golpeado el panorámico aproximadamente dos kilómetros antes del punto en el que se encontraba el bus.

La situación generó versiones sobre un posible hecho violento contra el vehículo de transporte público. Sin embargo, durante la inspección visual no se encontraron impactos de arma de fuego ni daños que permitieran confirmar que se hubiera producido un ataque armado.

Además, un inspector de la concesión vial informó sobre el hallazgo y retiro de una rama de árbol aproximadamente un kilómetro más adelante. Este elemento podría estar relacionado con los daños reportados por el conductor.

Varios medios de comunicación y ciudadanos habrían compartido la hipótesis de que se trataría de un ataque con arma de fuego; sin embargo, esto es falso. Foto: IA

Ante la circulación de versiones sobre un presunto atentado, el secretario de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, entregó un parte de tranquilidad y pidió a los medios de comunicación y a la ciudadanía verificar los datos antes de difundirlos.

“Pudimos verificar con las autoridades y queremos reiterar a los medios de comunicación que confirmen esta información para no difundir cosas que hacen daño a las instituciones; en ningún momento ocurrió ningún acto criminal”, afirmó el funcionario.

La administración departamental reiteró que los hechos reportados no corresponden a un ataque armado, como se había señalado inicialmente en algunas publicaciones.

Por otra parte, las autoridades confirmaron que el conductor y los pasajeros no sufrieron lesiones durante el incidente. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes, el bus continuó su recorrido con destino a la terminal de transporte de El Espinal.

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La Gobernación del Tolima insistió en la importancia de acudir a fuentes oficiales para conocer lo ocurrido en las carreteras del departamento y evitar la difusión de información que pueda generar preocupación entre los viajeros.

De esta manera, las autoridades descartaron que el caso correspondiera a un acto criminal y señalaron que los daños registrados en el panorámico estarían relacionados con el impacto de la rama, de acuerdo con la información recopilada durante la verificación.