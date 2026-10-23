La búsqueda de dos adolescentes que desaparecieron el viernes 16 de octubre, después de salir del Colegio Distrital Jairo Aníbal Niño, en la localidad de Kennedy, terminó en la tarde del jueves 22 de octubre.

Las autoridades confirmaron que ambas fueron encontradas en Usme, en el sur de Bogotá.

Sin embargo, el caso sigue generando preguntas sobre los controles que aplican los colegios públicos para autorizar la salida de estudiantes menores de edad.

Angustia en Kennedy por dos estudiantes desaparecidas: familias hicieron plantón en su colegio

Así encontraron a las adolescentes

Las menores, identificadas como Luz Maileth Urueña Sánchez y Nicol Dayana Trejos Pérez, fueron localizadas en una vivienda de la localidad de Usme, después de varios días de búsqueda y de la difusión de sus fotografías mediante la Alerta Rosa.

De acuerdo con el testimonio entregado por la madre de una de las adolescentes, la familia recibió mensajes con una ubicación precisa y fotografías que los llevaron hasta el lugar.

Aparecen las dos menores de 13 años que habían sido reportadas como desaparecidas tras salir del colegio, al parecer, con ayuda de un extraño https://t.co/F2YnHZywpu — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 22, 2026

Allí encontraron a las dos estudiantes solas y, según su relato, en condiciones que le causaron preocupación.

La mujer contó que las menores estaban asustadas y que, inicialmente, no querían salir de la vivienda.

Manifestó que tenían ropa sucia que, según ella, no les pertenecía. Gracias a la intervención de la Policía pudieron sacar a las menores del inmueble.

Las adolescentes fueron trasladadas al Hospital de Meissen para recibir valoración médica y quedaron acompañadas por sus familiares.

Por ahora, las circunstancias de su permanencia en esa vivienda deberán ser esclarecidas por las autoridades.

La Secretaría de Educación del Distrito anunció una investigación para esclarecer lo ocurrido y revisar los protocolos de seguridad de la institución.

Entre las inquietudes planteadas por las familias está la presunta autorización de salida entregada por una persona conocida de las menores, sin que, según denunciaron sus padres, se les hubiera informado directamente.

Por su parte, la Secretaría de Educación anunció que adelanta una investigación sobre lo ocurrido en el colegio de Kennedy.

El objetivo es determinar si hubo fallas en los procedimientos de autorización de salida y adoptar las medidas que correspondan para fortalecer la seguridad de los estudiantes.

El caso pone sobre la mesa la importancia de que las instituciones educativas verifiquen la identidad de quienes solicitan retirar a un menor y mantengan una comunicación efectiva con los padres o acudientes.

Imagen del momento en que las menores son rescatadas por la policía y del presunto hombre que las sacó de la institución. Foto: Redes sociales

Alerta rosa y búsqueda inmediata

Durante los días en que no se conocía el paradero de las adolescentes, las autoridades activaron la Alerta Rosa, mecanismo de búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

La información de las estudiantes circuló por distintos canales mientras avanzaban las labores de búsqueda de las autoridades.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia confirmó el hallazgo el jueves 22 de octubre y recordó que no es necesario esperar 72 horas para reportar una desaparición.

La recomendación es informar de inmediato a las autoridades para facilitar la activación de los mecanismos de búsqueda.

La localización de las dos estudiantes puso fin a varios días de angustia para sus familias, pero dejó pendiente una pregunta central: ¿qué controles deben reforzar los colegios para garantizar que ningún menor salga de sus instalaciones sin una verificación adecuada?