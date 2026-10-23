A creadora de contenido colombiana le iban a adelantar embargo: cuando las autoridades entraron le encontraron arsenal de guerra

La Fiscalía General de la Nación informó que una diligencia de embargo y secuestro por el presunto incumplimiento del pago del arriendo puso al descubierto armas y municiones en la casa donde residía la creadora de contenido Wendy Jeanette Durán Bocanegra, en el sector de Pance, en Cali (Valle del Cauca).

Proyecto de ley le pondría nuevas reglas a los creadores de contenido e influenciadores

Capturan al reconocido influenciador Javier Arias Stunt, le encontraron armas en su vivienda

La inspección de un clóset cambió el curso del procedimiento ordenado por un juez civil. Allí fueron encontrados 977 cartuchos calibre 5.56, utilizados en armas de largo alcance. Posteriormente, fueron hallados un fusil Colt calibre 5.56 de fabricación estadounidense, cuyo modelo y características no hace parte del inventario de la fuerza pública en Colombia; dos pistolas Glock calibre 9mm, con sus respectivos cargadores y cartuchos; un cargador con 35 cartuchos, dos miras holográficas, un adaptador de luz y láser.

Durante la diligencia, Durán Bocanegra manifestó que no tenía permisos para mantener ese material y fue capturada en situación de flagrancia por la Policía Nacional.

En el lugar también había 4.844 dólares, una máquina contadora de billetes, dos grameras digitales, un teléfono celular, dos computadores portátiles y estupefacientes.

A la creadora de contenido Wendy Jeanette Durán Bocanegra le encontraron, en Pance, un fusil Colt calibre 5.56 de fabricación estadounidense, cuyo modelo y características no hace parte del inventario de la fuerza pública en Colombia Foto: Fiscalía General de la Nación

A la creadora de contenido Wendy Jeanette Durán Bocanegra le encontraron, en Pance, un fusil Colt calibre 5.56 de fabricación estadounidense, cuyo modelo y características no hace parte del inventario de la fuerza pública en Colombia Foto: Fiscalía General de la Nación

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a la mujer el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Los cargos no fueron aceptados y un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

A la creadora de contenido Wendy Jeanette Durán Bocanegra le encontraron, en Pance, dos pistolas Glock calibre 9mm, con sus respectivos cargadores y cartuchos; un cargador con 35 cartuchos, dos miras holográficas, un adaptador de luz y láser Foto: Fiscalía General de la Nación

A la creadora de contenido Wendy Jeanette Durán Bocanegra le encontraron, en Pance, dos pistolas Glock calibre 9mm, con sus respectivos cargadores y cartuchos; un cargador con 35 cartuchos, dos miras holográficas, un adaptador de luz y láser Foto: Fiscalía General de la Nación

Las investigaciones de la Fiscalía continúan para establecer la posible participación de la creadora de contenido en otros hechos delictivos, así como el origen y destinación de los elementos encontrados.