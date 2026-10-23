Mábel Lara anunció el cierre de su ciclo en la Alcaldía de Cali con un mensaje de agradecimiento publicado en sus redes sociales.

La funcionaria se despidió de la Administración distrital y destacó la experiencia de haber trabajado por la ciudad.

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Un mensaje de gratitud

“Hoy llega el momento de cerrar un ciclo que llevaré siempre en mi corazón”, escribió Lara al comunicar su salida.

En su mensaje, la funcionaria calificó el hecho de haber servido a Cali desde el gobierno distrital, como un honor y una de las mayores responsabilidades de su vida.

También agradeció al alcalde Alejandro Eder por la confianza depositada en ella y reconoció el compromiso de las personas que la acompañaron durante su gestión.

Pero sus palabras estuvieron dirigidas especialmente a los habitantes de la capital del Valle del Cauca, a quienes atribuyó un papel fundamental en la motivación para trabajar por la ciudad.

“Me voy con gratitud, aprendizaje y la convicción de que Cali merece todo nuestro esfuerzo”, manifestó en su mensaje.

En la parte final de su publicación, Lara dejó una reflexión sobre el vínculo con la ciudad que va más allá de las responsabilidades dentro del Gobierno distrital.

“Porque esta ciudad no se lleva en un cargo: se lleva en el corazón”, expresó, antes de cerrar con un agradecimiento a Cali y una frase con la que sugirió que su compromiso con la ciudad no termina con su salida de la Administración.

“Gracias, Cali. Lo mejor de servir es saber que el compromiso continúa”, concluyó.

Hoy llega el momento de cerrar un ciclo que llevaré siempre en el corazón. Servir a Cali desde la Alcaldía ha sido un honor y una de las mayores responsabilidades de mi vida. Gracias al alcalde Alejandro Eder, por la confianza, a mi equipo por su compromiso y, sobre todo, a los caleños que nos recuerdan cada día por qué vale la pena trabajar por esta ciudad. Me voy con gratitud, aprendizajes y la convicción de que Cali merece todo nuestro esfuerzo. Porque esta ciudad no se lleva en un cargo: se lleva en el corazón. Gracias, Cali. Lo mejor de servir es saber que el compromiso continúa. ❤️ #CaliEsDondeDebesEstar — Mábel Lara (@MabelLaraNews) October 23, 2026

¿Quién es Mábel Lara y qué hacía en la Alcaldía de Cali?

Mábel Lara es periodista y politóloga colombiana, reconocida por su trayectoria en los medios de comunicación.

Se vinculó a la Administración del alcalde Alejandro Eder y, desde entonces, ocupó cargos relacionados con la promoción turística y el desarrollo económico de la capital del Valle del Cauca.

Su primer cargo fue como secretaria de Turismo, desde donde participó en iniciativas de promoción de Cali y en las estrategias para posicionar a la ciudad como destino turístico, en un periodo marcado por la preparación y realización de la COP16.

Posteriormente, el 1 de abril de 2025, asumió la Secretaría de Desarrollo Económico.

MABEL LARA FOTO KAREN SALAMANCA REVISTA JETSET BOGOTA COLOMBIA Foto: KAREN SALAMANCA

Desde esa dependencia, su trabajo estuvo relacionado con el emprendimiento, la generación de empleo, la atracción de inversión y la internacionalización de las empresas locales.

En enero de 2026, tras una reorganización del gabinete distrital, dejó esa secretaría y pasó a desempeñarse como asesora de proyectos estratégicos de la Alcaldía.

En esa función, su labor se enfocó en iniciativas transversales vinculadas con el desarrollo de la ciudad, su posicionamiento internacional.

Con su publicación, la funcionaria marca el cierre de una etapa en la administración de Alejandro Eder, mientras queda pendiente si dará a conocer más detalles sobre los proyectos que a partir de ahora emprenderá.