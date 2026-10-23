Violento intento de robo: ladrones lanzaron a una mujer por un barranco en Ciudad Bolívar

Salir de la casa terminó en una escena de angustia para dos residentes del barrio El Rincón del Porvenir, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

Dos hombres armados los habrían abordado para robarles sus pertenencias y motocicleta, pero el asalto tomó un giro inesperado cuando una de las víctimas forcejeó con uno de los presuntos delincuentes y ambos terminaron cayendo por un barranco de aproximadamente tres metros.

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De acuerdo con los testimonios de habitantes del sector, los dos hombres aprovecharon el momento en que las víctimas salían de su vivienda para intimidarlas con un arma de fuego y exigirles sus pertenencias.

En medio del enfrentamiento, una mujer cayó por el desnivel junto con uno de los presuntos asaltantes. Según los vecinos, la víctima no sufrió lesiones de gravedad, aunque vivió momentos de angustia durante el ataque. Los testimonios señalan que el hombre la habría lanzado durante el forcejeo.

Intento de robo en el barrio El Rincón del Porvenir en Ciudad Bolívar, Bogotá Foto: Captura de pantalla CityTV / API / Montaje SEMANA

Un antecedente que aumenta el temor en el barrio

La preocupación de los residentes va más allá del episodio. reciente. Según sus relatos, hace aproximadamente 20 días otro joven fue víctima de un atraco en el mismo lugar y recibió un disparo en una de sus piernas.

La cercanía entre ambos hechos ha aumentado la sensación de inseguridad entre quienes viven en el sector. Los habitantes advierten que la esquina donde ocurrió el asalto es solitaria y consideran que esa condición facilita la acción de los delincuentes.

Además, manifestaron preocupación por la presunta presencia de personas dedicadas al hurto y al expendio de estupefacientes en los alrededores. Por eso, temen que un nuevo ataque termine con consecuencias más graves para quienes transitan por la zona.

Intento de robo en el barrio El Rincón del Porvenir en Ciudad Bolívar, Bogotá Foto: Captura de pantalla CityTV / API / Montaje SEMANA

Vecinos piden más presencia policial

Ante la situación, la comunidad pidió a las autoridades reforzar la vigilancia, aumentar los patrullajes y adelantar las investigaciones para identificar a los responsables.

Los residentes también entregaron a las autoridades fotografías de los presuntos asaltantes con el propósito de contribuir a su identificación y eventual captura. Hasta la información disponible para esta nota, no se ha confirmado que hayan sido detenidos.

Mientras avanzan las solicitudes de mayor acompañamiento policial, los habitantes esperan que las denuncias permitan esclarecer los hechos y evitar que la esquina vuelva a convertirse en escenario de otro atraco.