Hombre habría asesinado a su pareja embarazada: abandonó el cuerpo en inmediaciones de este parque en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación, la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá (Sijín) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses consolidaron las pruebas para procesar judicialmente a Luis Fernando Vásquez Moreno.

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Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra el investigado, tras su captura mediante orden judicial el pasado 19 de octubre en el sector de El Recuerdo. El señalado fue enviado a prisión debido a su presunta complicidad en el asesinato de una mujer embarazada, la cual había sido su pareja.

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El expediente penal de las autoridades situó los hechos el 15 de marzo de 2026 en el barrio El Tesorito, cerca del Parque La Joya, donde habitantes de la zona hallaron el cuerpo de una mujer atado de pies y manos dentro de un carro de mercado abandonado en un sendero peatonal.

Con base en la recolección de pruebas de policía judicial, la víctima sostenía una relación sentimental con el indiciado y tenía tres meses de gestación al momento del suceso. “El análisis de cámaras de seguridad y telefonía celular permitió establecer que el procesado habría trasladado el cuerpo en un carro de mercado”, destacó la Fiscalía.

Dictamen forense y cargos imputados

Las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses documentaron traumatismos por golpes con objetos contundentes e indicaron asfixia como la causa determinante del fallecimiento de la víctima.

#ÚltimaHora | Una investigación de la #SIJIN de la Policía permitió capturar al presunto feminicida de una joven gestante en el parque La Joya, Ciudad Bolívar. Este repudiable hecho se registró el pasado 15 de marzo de 2026. Aquí los detalles. https://t.co/C8wEeyBgyR — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 23, 2026

Paralelamente, los peritajes forenses y las indagaciones de campo recopiladas por los investigadores sugirieron la existencia de un contexto previo de violencia física y psicológica en el entorno de la pareja. El dictamen forense de Medicina Legal dio cuenta de lesiones asociadas a agresiones y determinó la muerte por asfixia.

Durante las audiencias preliminares, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a Vásquez Moreno los delitos de feminicidio agravado, tortura agravada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, cargos que no fueron aceptados por el indiciado.

Asimismo, la teniente coronel Elizabeth Erazo Benavides, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que el detenido registra tres anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Las autoridades mantendrán el desarrollo del proceso penal bajo la medida cautelar privativa de la libertad.