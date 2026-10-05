Rosa Elvira Cely, una mujer de 35 años y madre cabeza de familia, fue víctima de violencia sexual, tortura y feminicidio en Bogotá en mayo de 2012.

Tras el ataque, fue trasladada a un hospital, donde posteriormente la justicia estableció la responsabilidad de entidades públicas por fallas relacionadas con la atención que recibió.

Ahora, más de una década después, su familia denuncia que la reparación económica reconocida judicialmente todavía no se ha cumplido en su totalidad.

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¿Qué pasó con la indemnización de la familia de Rosa Elvira Cely?

El Juzgado 37 Administrativo de Bogotá declaró responsables a varias entidades por los hechos relacionados con la atención recibida por Cely.

Entre ellas están la Secretaría Distrital de Salud, el entonces Hospital Santa Clara, hoy Subred Centro Oriente, y la Fiscalía General de la Nación.

La decisión estableció una reparación para los familiares de Rosa Elvira Cely. Posteriormente, las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio.

Ese acuerdo fue aprobado por el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá en diciembre de 2023.

La conciliación estableció las obligaciones económicas que debían asumir las entidades involucradas y fijó un cronograma para hacer los pagos.

En el caso de la Subred Centro Oriente, el acuerdo contempló diferentes desembolsos para cumplir con la reparación reconocida a los familiares.

La familia sostiene que la reparación todavía no se ha cumplido en su totalidad.

La denuncia señala que, pese al acuerdo aprobado judicialmente, los pagos pendientes han generado una nueva controversia entre los familiares y la entidad de salud.

Uno de los puntos de discusión está relacionado con los intereses derivados del retraso en los pagos.

La defensa de la familia también ha reclamado que se establezca con claridad el monto que todavía debe ser pagado.

Placa en conmemoración de Rosa Elvira Cely, víctima de feminicidio de Bogotá. Foto: Colprensa

¿Qué dice la Subred Centro Oriente?

La Subred Centro Oriente no desconoce la existencia de la obligación.

Según la respuesta entregada a El Tiempo, la entidad ha tenido que afrontar una situación financiera compleja y un alto volumen de obligaciones pendientes.

La Subred explicó, además, que estuvo bajo una medida de intervención forzosa administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud entre mayo de 2024 y agosto de 2025.

Después de ese periodo, la entidad señaló que encontró un escenario financiero que implicaba atender diferentes obligaciones judiciales.

Según la Subred, actualmente adelanta acciones para identificar, organizar y priorizar esas obligaciones.

La entidad también aseguró que el caso de la familia Cely está dentro de ese proceso.

Además, señaló que se han realizado gestiones administrativas y financieras para buscar recursos que permitan atender los pagos pendientes.

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El punto central de la controversia, por ahora, no es la existencia de la obligación reconocida judicialmente.

La discusión está relacionada con el cumplimiento efectivo de los pagos y con los valores que deben ser pagados, incluidos los intereses que correspondan.

Mientras la familia reclama que se cumpla lo establecido en el acuerdo, la Subred sostiene que adelanta las gestiones necesarias para atender sus obligaciones.

El caso vuelve así a poner en el centro la situación de los familiares de Rosa Elvira Cely, casi 14 años después de ocurrido el crimen que conmocionó al país.