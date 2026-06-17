Catorce años después del feminicidio de Rosa Elvira Cely, registrado en las inmediaciones del Parque Nacional, en el nororiente de Bogotá, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una trascendental decisión.

La dura condena contra la Fiscalía y otras entidades de Bogotá por el brutal feminicidio de Rosa Elvira Cely por negligencia

Y es que tras resolver una petición elevada por los familiares de la víctima, el Tribunal le ordenó a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá que entregara una copia de todas las grabaciones que hizo la mujer a la línea de emergencias 123 después de ser atacada sexual y físicamente por Javier Velasco Valenzuela.

Con ponencia del magistrado Luis Norberto Cermeño, el Tribunal consideró que no se puede alegar ningún tipo de reserva en la entrega de estas copias de seguridad solicitadas por la hermana de la víctima.

Este lunes hubo un plantón en rechazo al concepto de la Secretaría de Gobierno. Foto: Daniel Reina

En este sentido se indicó que la peticionaria fue avalada como víctima en el proceso que terminó con la imposición de la condena de 48 años de prisión contra Javier Velasco Valenzuela por los delitos de homicidio agravado, tortura y acceso carnal violento.

En este sentido se señaló que el proceso penal finalizó hace trece años, por lo que la entrega de los audios solicitados no compromete las mencionadas investigaciones ni los intereses públicos protegidos por la reserva legal.

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