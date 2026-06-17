Habilitan paso restringido en la Transversal del Sisga para vehículos de hasta 10 toneladas

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que desde este miércoles, 17 de junio, se habilitaría el paso vehicular en la Transversal del Sisga. La apertura de la vía se hará de forma controlada tras pruebas operacionales.

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El pasado 14 de junio, expertos implementaron una evaluación piloto con vehículos de cinco toneladas para conocer el comportamiento de la carretera. El corredor, que va desde Cundinamarca a Casanare, estaba cerrado en el sector de Marrano Loco, en Boyacá, desde el 31 de mayo.

Un derrumbe en la zona y las constantes lluvias afectaron la reapertura de la vía. La concesión Transversal del Sisga S.A.S. y la Interventoría del proyecto dispusieron de personal técnico y operativo para realizar labores de remoción de material, limpieza de la calzada y evaluación geotécnica.

La vía alterna de los usuarios era la correspondiente a Bogotá - Villavicencio y Yopal - Aguazul - Sogamoso - Bogotá. Tras 15 días de cierres, la ANI informó que finalmente se habilitará el tráfico bajo condiciones de movilidad restringida.

¿Cómo será el paso?

La apertura de la Transversal del Sisga empezó este miércoles 17 de junio en el PR 51+800 de la UF4, del municipio de Santa María, Boyacá. El paso estará habilitado para vehículos particulares y de carga con un peso bruto vehicular máximo de hasta diez (10) toneladas.

La medida se adoptó luego de que terminaran las actividades prioritarias de estabilización del corredor, adecuación de seguridad y conformación de la banca. Los horarios establecidos para la circulación son:

• En la mañana de 5:00 a.m. a 10:00 a.m.

• En la tarde de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

La concesión señaló que el paso vehicular está sujeto a las condiciones climáticas. Si se presentan lluvias, afectaciones sobre la vía o nuevos movimientos de material, el paso podría ser modificado o suspendido.

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Las autoridades señalaron que mantendrán presencia en el sector para realizar seguimiento y monitoreo a la calzada. Los conductores que usen el corredor deberán tener en cuenta los horarios y los posibles cambios en la restricción.