Un gigantesco deslizamiento de tierra destruyó cerca de 80 metros de la vía alterna al Llano conocida como la Transversal del Sisga, una de las rutas habilitadas para enfrentar las dificultades de movilidad entre Bogotá y Villavicencio.

La emergencia obligó a mantener el cierre total del corredor y elevó la preocupación de autoridades, transportadores y habitantes de la región.

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Emergencia vial agrava el aislamiento de los Llanos Orientales

La crisis de movilidad en el corredor que conecta el centro del país con los Llanos Orientales se agravó en las últimas horas, tras un gigantesco deslizamiento que arrasó aproximadamente 80 metros de la vía alterna al Llano.

La infraestructura había sido utilizada como una solución temporal ante los problemas recurrentes en la carretera principal.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades y reportada por distintos organismos que monitorean la emergencia, el movimiento en masa dejó completamente destruido un tramo de la carretera.

Esto impide cualquier tipo de tránsito vehicular y obliga a mantener el cierre total de la conexión terrestre.

La situación ocurre en medio de una temporada de lluvias que ha incrementado los riesgos geológicos en distintos sectores de la cordillera Oriental.

La vía al Llano es uno de los corredores estratégicos más importantes de Colombia.

Esta carretera conecta Bogotá con Villavicencio y sirve como principal acceso hacia regiones fundamentales para la producción agropecuaria, energética y comercial del país.

El cierre total genera impactos que van mucho más allá de la movilidad cotidiana.

Miles de toneladas de alimentos, combustibles, insumos agrícolas y mercancías utilizan diariamente este corredor para abastecer a los Llanos Orientales y transportar productos hacia el centro del país.

Por esa razón, cada interrupción prolongada provoca consecuencias económicas de gran alcance.

Las autoridades han advertido que la magnitud del deslizamiento dificulta cualquier pronóstico sobre una reapertura inmediata.

Los trabajos de remoción y estabilización del terreno enfrentan condiciones complejas debido a la inestabilidad de la montaña y a la persistencia de las lluvias en la zona.

Expertos consultados en diferentes episodios ocurridos en el corredor han señalado que la región presenta pendientes pronunciadas, materiales geológicos inestables y una alta sensibilidad a la infiltración de agua.

Estos factores que favorecen la ocurrencia de movimientos en masa cuando se registran lluvias intensas o prolongadas.

Se mantiene cerrada la vía alterna al Llano por deslizamiento de tierra que destruyó 80 metros de la carretera https://t.co/Coy94hUzgJ pic.twitter.com/Cr6Ss1fuIp — Infobae Colombia (@infobaecolombia) June 3, 2026

Cinco departamentos sienten el impacto del cierre de la vía alterna al Llano

El cierre de la vía alterna al Llano tiene repercusiones directas sobre cinco departamentos que dependen de este corredor para la movilización de pasajeros, alimentos, combustibles y mercancías.

Las afectaciones se extienden principalmente a Meta, Casanare, Arauca, Vichada y Guaviare, territorios cuya conexión con Bogotá y el centro del país depende en gran medida de la infraestructura vial que atraviesa la cordillera Oriental.

En el caso de Meta, la situación genera preocupación por tratarse del principal departamento conectado por la vía Bogotá-Villavicencio.

Entretanto, Casanare enfrenta dificultades adicionales debido a que varias de las rutas utilizadas como alternativas también han registrado problemas por las lluvias.

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Arauca, Vichada y Guaviare, por su parte, podrían experimentar mayores tiempos de transporte y sobrecostos logísticos para el abastecimiento de bienes y servicios procedentes del interior del país.

La interrupción del corredor no solo afecta la movilidad de viajeros. También impacta cadenas productivas estratégicas de los Llanos Orientales, una región que aporta una parte importante de la producción agropecuaria y energética del país.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la emergencia mientras avanzan las evaluaciones sobre los daños causados por el deslizamiento que destruyó cerca de 80 metros de la carretera alterna.