Feminicidios en Colombia persisten tras 10 años de la implementación de la ley Rosa Elvira Cely

A una década de la promulgación de la Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, las cifras muestran que el feminicidio sigue siendo una de las violencias más graves y persistentes en el país. Solo en el primer semestre de 2025 se registraron 427 feminicidios y 256 en grado de tentativa, de acuerdo con el Observatorio de Feminicidios Colombia.

Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, entre 2015 y 2024 se han registrado más de 6.000 muertes violentas de mujeres en Colombia, una proporción significativa de ellas con características de feminicidio. Estas cifras reflejan la magnitud y persistencia del fenómeno, así como los desafíos que enfrenta el Estado para garantizar justicia y protección a las mujeres.

Estos datos marcaron el eje de discusión en el I Foro Polifonía: Una década de la Ley de Feminicidios – Realidades, limitaciones y alcances, organizado por la Universidad Cooperativa de Colombia y la Cátedra UNESCO de Políticas Públicas para la Prevención de las Violencias contra las Mujeres. El encuentro buscó abrir un espacio de reflexión crítica y construcción colectiva frente a los avances y limitaciones de la norma.

El foro reunió a voces clave del ámbito jurídico e institucional como Eduardo Montealegre Lynett, ministro de Justicia y del Derecho; Olga Lucía Fuentes, viceministra de la Mujer; María Fernanda Rangel, procuradora delegada para la Infancia y la Mujer; e Isabel Agatón Santander, promotora de la Ley Rosa Elvira Cely.

Durante el encuentro se planteó una pregunta central: ¿Ha sido suficiente la Ley de Feminicidio para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en Colombia?

“Hace una década, el Congreso colombiano aprobó la Ley de Feminicidio como respuesta a la brutalidad de la violencia contra las mujeres. Fue un avance histórico que reconoció que la muerte de una mujer, por el hecho de ser mujer, no era un crimen cualquiera, sino la manifestación más extrema de la violencia de género. Pero diez años después debemos preguntarnos con honestidad: ¿qué ha cambiado en la vida de las mujeres y si la ley ha sido suficiente para prevenir, sancionar y erradicar esta violencia?”, afirmó Jaime Torres Buelvas, coordinador de la catedra Unesco de políticas públicas para la prevención de violencias contra las mujeres en la Universidad Cooperativa de Colombia.

El debate abordó los retos más urgentes: la baja judicialización de los casos, la importancia de un enfoque interseccional en las políticas públicas y la necesidad de fortalecer la articulación entre Estado y sociedad civil para erradicar las violencias basadas en género.