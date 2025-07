Dolorosa confesión de la hija de Rosa Elvira Cely, después de 13 años de la muerte de su mamá

“Esos primeros días fueron muy difíciles. Más que todo fue tratar de asimilarlo con tristeza, más que todo en el sentido en que ya no veía más a mi mamá y yo me preguntaba por qué. Creo que la muerte para un niño, incluso de esa edad, todavía es un poco difícil de asimilar. En general, yo creo que me acuerdo de lo que sentía por dentro; un vacío muy, muy grande”, recordó en Los informantes de Caracol TV, Juliana, quien el día de hoy tiene 24 años y es de profesión publicista.

“Una niña me dice el nombre de mi mamá... Me lo dice así, sin filtros, me dice todo tal cual pasa. Estaba en tal piloto automático que no me acuerdo ni siquiera qué sentí. ¡Pero sí fue como, wow! Espera, no fue lo que me dijeron. Entonces yo empiezo por mis medios a buscar la verdad, pero hasta el momento es que me empiezan a decir cosas en el colegio, y que empieza el bullying”, confesó en Los informantes.