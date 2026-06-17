Bogotá sigue consolidando su presencia en los principales escenarios de la industria mundial de reuniones y eventos.

La ciudad fue escogida como finalista del Impact Award 2026 de Global Destination Sustainability (GDS).

Es uno de los reconocimientos más prestigiosos del sector, gracias a una herramienta diseñada para evaluar el legado que dejan los eventos internacionales en los destinos que los reciben.

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Bogotá es finalista del Impact Award 2026 por una innovadora calculadora de impacto para eventos internacionales

La nominación fue obtenida por Invest in Bogotá, a través de su Bureau de Convenciones, mediante la implementación de la denominada Calculadora de Impacto.

Esta herramienta permite medir de manera integral los beneficios generados por congresos, convenciones y encuentros internacionales en tres dimensiones clave: la económica, la social y la ambiental.

El reconocimiento cobra especial relevancia porque la iniciativa fue seleccionada entre las mejores prácticas presentadas por miembros de la red Global Destination Sustainability.

Dicha red está integrada por más de 100 destinos de distintas regiones del mundo que trabajan para fortalecer la sostenibilidad dentro de la industria de reuniones.

Bogotá comparte la nominación con referentes internacionales de gran trayectoria en sostenibilidad.

Entre los finalistas aparecen Barcelona, en España; Gotemburgo, en Suecia; e Irlanda como país.

Estos destinos son reconocidos por sus políticas de desarrollo sostenible y gestión responsable del turismo de reuniones.

La capital colombiana fue seleccionada entre los cuatro finalistas del Impact Award 2026 de Global Destination Sustainability gracias a una herramienta que mide el impacto económico, social y ambiental de los eventos internacionales.



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La herramienta que mide el impacto social y ambiental de los eventos en Bogotá

Uno de los aspectos que destacó el jurado es que la herramienta impulsada desde Bogotá busca superar los modelos tradicionales de medición

Generalmente, solían concentrarse únicamente en indicadores económicos como gasto turístico, ocupación hotelera o generación de ingresos.

La Calculadora de Impacto incorpora variables relacionadas con el legado social y ambiental de los eventos.

Esto permite conocer cómo determinadas actividades contribuyen a la transferencia de conocimiento, al fortalecimiento de comunidades, a la sostenibilidad de los territorios y a la reducción de impactos ambientales.

La propuesta se alinea con una tendencia global que busca que los congresos y convenciones no solo atraigan visitantes.

Se necesita que también generen transformaciones positivas y duraderas en las ciudades anfitrionas.

La nominación llega en un momento en el que Bogotá ha venido acumulando reconocimientos internacionales relacionados con sostenibilidad, innovación y turismo.

La ciudad ha fortalecido su estrategia para posicionarse como un destino competitivo para eventos de talla mundial.

Su apoyo han sido los criterios de sostenibilidad y gestión inteligente.

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De acuerdo con Portal Bogotá, este reconocimiento ratifica el liderazgo de la capital colombiana dentro de la industria global de reuniones y eventos.

Este sector mueve miles de millones de dólares cada año y se ha convertido en una herramienta clave para atraer inversión, conocimiento y oportunidades de desarrollo.