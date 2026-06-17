¿Dónde ver Colombia vs. Uzbekistán en Bogotá? Este es el mapa de lugares respaldados por la Alcaldía

Bogotá vive por estos días un ambiente marcado por el fútbol. La disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha llevado a miles de aficionados a buscar espacios para seguir los encuentros, especialmente aquellos que involucran a las selecciones latinoamericanas y a los equipos llamados a pelear por el título.

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Además de los establecimientos comerciales que tradicionalmente transmiten eventos deportivos, la capital cuenta con una amplia oferta de parques, centros comerciales y espacios públicos donde los ciudadanos suelen reunirse para ver partidos en pantalla gigante. Durante eventos deportivos de gran magnitud, estos lugares suelen convertirse en puntos de encuentro para aficionados y familias.

En ese contexto, la Alcaldía de Bogotá publicó un mapa interactivo que permite identificar distintos lugares en donde se pueden ver los partidos de Colombia en el Mundial 2026. La herramienta reúne información sobre bares, restaurantes, centros comerciales y otros establecimientos que están transmitiendo los encuentros del torneo, facilitando a los usuarios la búsqueda de opciones cercanas según su ubicación.

Hinchas de la Selección Colombia tendrán decenas de alternativas para ver el partido de debut. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El mapa funciona de manera interactiva y permite visualizar múltiples puntos distribuidos en diferentes localidades de la ciudad. Los usuarios pueden consultar la ubicación de cada establecimiento y planificar con anticipación dónde ver los compromisos del campeonato.

La iniciativa surge en medio del creciente interés por el debut de la Selección Colombia, que será el último día de la primera fecha de la fase de grupos, algo que ha aumentado la ansiedad en el marco del Campeonato del Mundo, que ha sorprendido por su alto nivel a pesar del aumento de 16 equipos.

El mapa se encuentra disponible de forma gratuita y puede consultarse desde dispositivos móviles o computadores. La plataforma permite explorar diferentes alternativas dentro de Bogotá, entre las que destacan centros comerciales, parques, hoteles y los denominados “establecimientos Fenalco”.

La herramienta es clave para los capitalinos que desean ver a la Tricolor en un momento de alto interés por el deporte rey y el Campeonato del Mundo. Estos espacios estarán habilitados también para los compromisos frente a la República Democrática del Congo (23 de junio) y frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo (27 de junio).

Este mapa interactivo podrá ser consultado en https://bogota.gov.co/2026/mundial/ Foto: Captura de Alcaldía de Bogotá

Esto se suma a las dos fanzones habilitadas por la alcaldía de Bogotá en los parques Fontanar del Río y El Tunal, para las cuales es importante conseguir boletería (gratuita) con antelación.

Adicionalmente, TransMilenio y SITP aumentarán su capacidad y sus horarios en algunas rutas; para conocerlas, puede visitar la aplicación “Transmiapp” o la página del sistema de transporte.