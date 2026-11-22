Una fuerte creciente acompañada de una avalancha generó una emergencia durante la tarde y noche de este domingo 22 de noviembre en la zona rural de Totoró, Cauca.

Las intensas lluvias provocaron el aumento del caudal de la quebrada El Mojón y el arrastre de material hacia el río El Molino y, posteriormente, el río Palacé.

La situación fue advertida por el Cabildo Indígena del Pueblo Polindara, que informó sobre lo ocurrido en el sector El Hatico y pidió a las autoridades activar de manera urgente los protocolos de gestión del riesgo ante la posibilidad de nuevas crecientes y deslizamientos.

De acuerdo con los testimonios de habitantes de la zona, se registraron tres avalanchas provenientes de la parte alta de la montaña.

Las lluvias habrían comenzado alrededor de las 3:00 de la tarde y los movimientos de tierra se sintieron durante las horas siguientes.

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Tres avalanchas mantienen en alerta a la comunidad

Uno de los residentes contó que inicialmente sintieron un movimiento parecido a un temblor y, minutos después, escucharon un fuerte estruendo por el desprendimiento de una montaña.

El habitante aseguró que ya eran tres las avalanchas registradas y explicó que varias familias se desplazaron hacia zonas más altas para protegerse. También manifestó preocupación por las personas que viven cerca de los cauces y por el estado de un puente del que todavía no tenían información.

Bomberos atienden la emergencia y buscan a una persona

Jorge Amaya, comandante de bomberos de Totoró, indicó que inicialmente había poca información debido a que las comunicaciones estaban caídas.

Los equipos se dirigían al sector para apoyar las evacuaciones, atender a posibles heridos y desplegar un grupo de avanzada.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán confirmó que la creciente se presenta en territorio de Totoró, sobre una corriente afluente del río Palacé.

Además, informó que una persona está siendo buscada, pues, según datos preliminares, habría bajado a un lago para alimentar unos peces.

No se ha confirmado que su desaparición esté relacionada directamente con la avalancha.

Equipo de bonbero acude para solucionar emergencia en el Cauca por fuertes avalanchas en Totoró. Foto: Imagenes cortesía

Cabildo Polindara pide intervención urgente

Ante la emergencia, el Cabildo Indígena del Pueblo Polindara solicitó a la Alcaldía de Totoró, la Gobernación del Cauca y las autoridades de gestión del riesgo realizar verificaciones en terreno y evaluar posibles afectaciones en vías, acueductos, viviendas, cultivos y animales.

El llamado de prevención está dirigido especialmente a las comunidades de San José, Alto Moreno, Guayaquil y Agua Tibia, así como a otros sectores ubicados aguas abajo.

La autoridad indígena pidió evitar acercarse a quebradas, ríos y laderas inestables mientras persistan las lluvias.

Hasta el momento no se conoce un balance definitivo de los daños ocasionados por la creciente y las avalanchas.

Emergencia en Totoró Foto: Redes sociales

Los organismos de socorro continúan atentos a la situación y a las labores de búsqueda.

Hasta el momento, no se dispone de un balance consolidado sobre personas afectadas, daños en viviendas o infraestructura, ni sobre el resultado de las labores de búsqueda.

Las autoridades recomendaron seguir únicamente los reportes oficiales y evitar acercarse a las corrientes de agua y las zonas donde se presentaron los desprendimientos.