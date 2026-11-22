En Cajamarca, Tolima, se registró un grave accidente de tránsito en la noche de este domingo 22 de noviembre. Una tractomula que presuntamente se habría quedado sin frenos colisionó contra algunas viviendas y vehículos del sector.

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Presuntamente, la tractomula que transitaba por el importante corredor perdió los frenos de su vehículo, lo que le impidió retomar el control y finalmente embistió carros, motos y las fachadas de algunas viviendas y sectores comerciales del sector.

Videos en redes sociales permitieron evidenciar la magnitud de la tragedia ocurrida en el sector Calle Larga. Entre gritos de angustia y confusión, la ciudadanía capturó los hechos.

De acuerdo con la evidencia gráfica que ya es visible en redes sociales, el accidente también alcanzó a una motocicleta y un automóvil que se ven al lado y debajo de la tractomula, respectivamente.

Las imágenes también muestran un bus de transporte público colisionado, aunque con menor gravedad. Este muestra un abrazo entre una pareja que, aparentemente, simboliza la victoria de haber sobrevivido a una tragedia en la que no todos corrieron con la misma suerte.

La emergencia fue de gran magnitud y los videos evidencian el terrible momento angustioso que vivieron los residentes de Cajamarca, en donde muchos de ellos tuvieron que ver a sus vecinos y amigos en los escombros tras el duro impacto.

Pocos minutos después de que se reportara esta emergencia, se confirmó la asistencia de la Defensa Civil. “Se brinda atención prehospitalaria en la emergencia en coordinación con los organismos de respuesta”, informó el organismo de socorro.

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El apoyo de la ciudadanía también ha cobrado protagonismo. Personas del común se han unido a los miembros de la Defensa Civil para atender a las víctimas del hecho.

El organismo de socorro confirmó a las 7:47 de la noche que permanecen en el lugar de los hechos atendiendo la emergencia que ya conmueve a gran parte del país.

Horas después, el alcalde del municipio, Camilo Valencia, confirmó desde el Hospital Santa Lucía de Cajamarca que el hecho dejó un saldo de 5 personas muertas y 9 heridas.

Entre los lesionados se encuentran 5 hombres y 4 mujeres, entre las que destaca una menor de edad y una madre en gestación. De los fallecidos, todavía hay una víctima sin identificar, según el mandatario local.

Luego de este primer balance, Valencia asegura que no se registran más víctimas del terrible accidente que azotó a Cajamarca en la noche de este domingo 22 de noviembre.