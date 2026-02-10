Nación

Camión chocó contra varios vehículos en el Alto de la Línea : video muestra cómo un carro se salvó por centímetros; ya hay hipótesis

Las autoridades confirmaron que hay personas lesionadas y que el hecho obligó al cierre de la vía.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
10 de febrero de 2026, 6:25 a. m.
Imágenes del accidente ocurrido en el Alto de la Línea.
Imágenes del accidente ocurrido en el Alto de la Línea. Foto: API

Un grave accidente de tránsito se registró en horas de la noche de este lunes, 9 de febrero, y quedó grabado en un video que no tardó en hacerse viral.

El hecho se presentó en la vía que comunica a Armenia con Cajamarca, más específicamente en el sector de Itaic, en el kilómetro 36+000 de la ruta nacional 4003A.

Así quedó uno de los vehículos afectados.
Así quedó uno de los vehículos afectados. Foto: API

De acuerdo con la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima, todo se dio hacia las 8:50 p.m. y hubo por lo menos cinco vehículos afectados: un tractocamión tipo cisterna, un tractocamión, un camión tipo turbo y dos motocicletas.

En el video, que fue captado por una cámara de otro camión que estaba en el sector, se observa cómo este dejó un gran espacio con otro vehículo que estaba al frente, pues había varios automotores detenidos.

Nación

Fundación San José se pronunció por el llamado a imputación contra Juliana Guerrero: “La universidad celebra”

Nación

Ideam advierte en qué regiones lloverá este martes, 10 de febrero: esto prevén para Bogotá

Medellín

Tragedia en Itagüí: pareja puso a cocinar algo, se quedó dormida y murió en su vivienda

Nación

El ELN arremete contra Gustavo Petro: “Ha decidido claudicar ante las órdenes del imperio de Estados Unidos ... y Donald Trump”

Nación

La ‘nómina’ de alias el Bendito Menor en La Guajira. Sicarios pagados por los conquistadores de La Sierra

Medellín

La historia del migrante que envió, desde Europa, un repuesto y una emotiva nota para el Metro de Medellín y se robó el corazón de los paisas

Manizales

Tres hermanos, asesinados en zona rural de Marquetalia, Caldas: le atribuyen el caso a hombres del Clan del Golfo

Bogotá

Se conoce el nombre de la dueña de la camioneta de alta gama que protagonizó el accidente en el que murió una mujer en Bogotá

Bogotá

Se conoce lo que hizo mujer que murió para proteger a dos niños durante accidente en Bogotá: rápida reacción les salvó la vida

Bogotá

Video muestra el momento exacto del accidente que dejó una mujer muerta en Bogotá; habla testigo: “La señora empujó a los niños”

Se conoce el nombre de la dueña de la camioneta de alta gama que protagonizó el accidente en el que murió una mujer en Bogotá

Tras algunos segundos, en la escena apareció un carro que adelantó rápidamente al camión y se pegó lo que más pudo sobre el costado derecho, pues detrás de él venía el tractocamión que provocó el accidente.

Este último siguió derecho e impactó en la parte trasera de otro camión, que, debido al choque, se fue hacia delante y terminó afectando a otros vehículos en medio de la congestión vial que había en ese momento.

En algunas imágenes, que comenzaron a circular en las redes sociales, se ve el estado en el que quedaron varios de los vehículos afectados, evidenciándose que el impacto ocasionó graves daños.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, se pronunció tras el siniestro y, a través de su cuenta de X, confirmó que el hecho dejó personas lesionadas. “Lo ocurrido hace unas horas en la vía La Línea nos recuerda la importancia de viajar con la mayor responsabilidad“, señaló.

Identifican a personas que murieron en trágico accidente en la vía Panamericana: ya hay hipótesis de lo que pasó

“Desde el sector Transporte hacemos un llamado a revisar los vehículos, conducir con precaución y acatar siempre las recomendaciones de las autoridades“, agregó.

Al parecer, el tractocamión culpable del accidente se habría quedado sin frenos y esta sería la causa de todo, aunque las autoridades siguen adelantando las investigaciones para esclarecer el hecho en su totalidad.

El siniestro ocasionó el cierre total de la vía en ambos sentidos, mientras que se recogen los vehículos involucrados y se adelantan las primeras pesquisas. Por el momento, no se conoce el estado de los lesionados.

Más de Nación

Juliana Guerrero y Fundación San José.

Fundación San José se pronunció por el llamado a imputación contra Juliana Guerrero: “La universidad celebra”

Invierno. Llluvias.

Ideam advierte en qué regiones lloverá este martes, 10 de febrero: esto prevén para Bogotá

Esta fue la pareja que murió en el trágico hecho.

Tragedia en Itagüí: pareja puso a cocinar algo, se quedó dormida y murió en su vivienda

.

El ELN arremete contra Gustavo Petro: “Ha decidido claudicar ante las órdenes del imperio de Estados Unidos ... y Donald Trump”

Alias Naín o Bendito Menor, uno de los cabecillas de los Conquistadores de la Sierra.

La ‘nómina’ de alias el Bendito Menor en La Guajira. Sicarios pagados por los conquistadores de La Sierra

Imágenes del accidente ocurrido en el Alto de la Línea.

Camión chocó contra varios vehículos en el Alto de la Línea : video muestra cómo un carro se salvó por centímetros; ya hay hipótesis

Cristian Camilo Martínez Marín, mecánico industrial que desde España participó en la fabricación de un repuesto para el Metro de Medellín.

La historia del migrante que envió, desde Europa, un repuesto y una emotiva nota para el Metro de Medellín y se robó el corazón de los paisas

Los hermanos Marco Tulio López Osorio, de 30 años, Lorenzo, de 32, y Damián, de 33, fueron asesinados en Marquetalia, Caldas.

Tres hermanos, asesinados en zona rural de Marquetalia, Caldas: le atribuyen el caso a hombres del Clan del Golfo

Los vehículos militares de EE.UU. presentados la semana pasada, habían llegado a Colombia el año pasado, según fuentes militares.

Exclusivo: imágenes de los vehículos militares que EE. UU. entregó a Colombia; llevaban varios meses guardados

Capturados en operativo de la Policía y el Ejército.

Cayó alias Pinzas, presunto autor de atentado en el Huila en 2025, que dejó dos muertos y más de 30 heridos

Noticias Destacadas