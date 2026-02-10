Un grave accidente de tránsito se registró en horas de la noche de este lunes, 9 de febrero, y quedó grabado en un video que no tardó en hacerse viral.

El hecho se presentó en la vía que comunica a Armenia con Cajamarca, más específicamente en el sector de Itaic, en el kilómetro 36+000 de la ruta nacional 4003A.

Así quedó uno de los vehículos afectados. Foto: API

De acuerdo con la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima, todo se dio hacia las 8:50 p.m. y hubo por lo menos cinco vehículos afectados: un tractocamión tipo cisterna, un tractocamión, un camión tipo turbo y dos motocicletas.

En el video, que fue captado por una cámara de otro camión que estaba en el sector, se observa cómo este dejó un gran espacio con otro vehículo que estaba al frente, pues había varios automotores detenidos.

Tras algunos segundos, en la escena apareció un carro que adelantó rápidamente al camión y se pegó lo que más pudo sobre el costado derecho, pues detrás de él venía el tractocamión que provocó el accidente.

Este último siguió derecho e impactó en la parte trasera de otro camión, que, debido al choque, se fue hacia delante y terminó afectando a otros vehículos en medio de la congestión vial que había en ese momento.

En algunas imágenes, que comenzaron a circular en las redes sociales, se ve el estado en el que quedaron varios de los vehículos afectados, evidenciándose que el impacto ocasionó graves daños.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, se pronunció tras el siniestro y, a través de su cuenta de X, confirmó que el hecho dejó personas lesionadas. “Lo ocurrido hace unas horas en la vía La Línea nos recuerda la importancia de viajar con la mayor responsabilidad“, señaló.

“Desde el sector Transporte hacemos un llamado a revisar los vehículos, conducir con precaución y acatar siempre las recomendaciones de las autoridades“, agregó.

Al parecer, el tractocamión culpable del accidente se habría quedado sin frenos y esta sería la causa de todo, aunque las autoridades siguen adelantando las investigaciones para esclarecer el hecho en su totalidad.

El siniestro ocasionó el cierre total de la vía en ambos sentidos, mientras que se recogen los vehículos involucrados y se adelantan las primeras pesquisas. Por el momento, no se conoce el estado de los lesionados.