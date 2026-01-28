Nación

Identifican a personas que murieron en trágico accidente en la vía Panamericana: ya hay hipótesis de lo que pasó

El hecho dejó ocho personas fallecidas y otras dos heridas, mientras que las autoridades avanzan en las investigaciones.

Redacción Nación
28 de enero de 2026, 12:40 p. m.
Accidente en la vía Panamericana dejó varias víctimas.
Accidente en la vía Panamericana dejó varias víctimas. Foto: API

Un trágico accidente se presentó en el kilómetro 45 de la vía Panamericana, específicamente en el tramo que conecta a Popayán y Cali. Hacia las 7:00 de la mañana de este martes, un vehículo tipo van chocó de frente contra un tractocamión.

Tras lo que fue la colisión, el camión de carga se prendió en llamas en segundos y la parte frontal del otro vehículo quedó totalmente destruida.

Varios testigos que pasaban por el lugar sacaron sus extintores y comenzaron a apagar las llamas y a atender la emergencia, hasta que poco después arribaron los organismos de emergencia.

El accidente en la vía Panamericana
El accidente en la vía Panamericana. Foto: Pantallazo de video tomado de cuenta en X: @lafm

Pese a la rápida reacción que hubo, el saldo fue devastador: ocho personas, entre las que están los conductores y un menor de edad, murieron en el hecho.

Con el pasar de las horas, se han ido conociendo algunas de las identidades de las víctimas que dejó este terrible siniestro. Uno de los fallecidos fue Juan Carlos Bolaños, quien iba al volante en el vehículo de carga.

Accidente en la vía a Popayán-Cali deja varios muertos y heridos: estas serían las causas

Este hombre, que residía en Nariño, era integrante de la Asociación Colombiana de Camioneros, que lo despidió con mucho dolor: “Nuestras sinceras condolencias y solidaridad a la familia, así como a todo el gremio de camioneros del departamento”.

El conductor de la van y su esposa también perdieron la vida en el accidente: Fernando Galvis y Natalia Montenegro. Según se ha conocido, los dos vivían en el barrio San Carlos del municipio de Timbío, en el Cauca.

Diego Fernando, un niño de 9 años de edad, lamentablemente fue otra de las víctimas. Al parecer, el pequeño estaba bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

En un principio, el menor fue rescatado con vida tras el choque y falleció mientras que era llevado con urgencia a un hospital en Piendamó.

Grave accidente de tránsito en la vía Panamericana deja varios muertos

Por otra parte, se conoció que hubo dos personas que sobrevivieron: se trata de un hombre y una mujer, quienes permanecen con pronóstico reservado por las heridas que sufrieron.

Se espera que en las próximas horas se entregue la identidad de los otros pasajeros que, lamentablemente, murieron tras esta fuerte colisión.

Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para poder esclarecer las causas del siniestro. Al parecer, y la hipótesis a la que más apunta todo, es que hubo una invasión de carril y un exceso de velocidad por parte de los vehículos.

Sin embargo, estos son hasta ahora reportes preliminares, pero se espera que las pesquisas avancen y se sepa qué fue lo que ocurrió.

