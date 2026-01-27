Regionales

Accidente en la vía a Popayán-Cali deja varios muertos y heridos: estas serían las causas

El tráfico en la zona se ha visto afectado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

27 de enero de 2026, 6:27 p. m.
Grave accidente en la vía Panamericana.
Grave accidente en la vía Panamericana. Foto: Suministrada a SEMANA.

Las autoridades llevan a cabo las investigaciones correspondientes de un grave accidente de tránsito que se registró este martes, 27 de enero, en la vía que conduce de Popayán a la ciudad de Cali.

De acuerdo con las primeras informaciones, un bus de la empresa Velotax y un camión de carga chocaron de frente, lo que dejó a varias personas muertas y otras gravemente heridas. Asimismo, se conoció que desde la Policía de Tránsito y Transporte tratan de establecer si el siniestro pudo haber ocurrido por una falla mecánica de uno de los vehículos o la invasión del carril.

A esta hora, los uniformados analizan cada uno de los testimonios y recolectan pruebas para establecer las causas de este accidente de tránsito.

En la zona hay presencia de los organismos de socorro, quienes atendieron a las personas lesionadas y las trasladaron a centros asistenciales cercanos, donde permanecen bajo el cuidado de los especialistas.

Cali

‘Cali es una sola’, la campaña ciudadana que lleva a famosos a los barrios para visibilizar historias comunitarias, ¿de qué se trata?

Cali

Ministro de la Igualdad le prometió en vivo reconciliación a sargento (r), pero cuando el exmilitar le escribió lo dejó en visto: “Mentiras al aire”

Cali

Invima alerta sobre producto alimenticio en Colombia: pidió suspender consumo de inmediato

Cali

Video revela cómo fue el homicidio de un hombre dentro de restaurante en El Peñón, oeste de Cali: fueron cinco sicarios

Cali

Las movidas del Partido Liberal: un ‘cacique rojo’ de Risaralda también le apuesta al Valle del Cauca

Cali

Disidencia Jaime Martínez instala nuevas vallas en Jamundí y la comunidad cuestiona presencia del Ejército en la zona

Cali

Procuraduría ratifica suspensión de Diego Hau por presuntas irregularidades en contrato de alumbrado en Cali

Nación

Grave accidente de tránsito en la vía Panamericana deja varios muertos

Bogotá

Habla policía que aparece como dueño de moto involucrada en robo y accidente que dejó tres muertos en Bogotá: contó la verdad

Bogotá

Familiar de esposos muertos en fatal accidente en Bogotá rompió el silencio y habló de la tragedia: “Los mató en un momento de ira”

Grave accidente de tránsito en la vía Panamericana deja varios muertos

La plena identidad de los fallecidos se desconoce y se espera que las autoridades puedan entregar más información respecto a este grave choque. En varios videos que circulan en redes sociales, se logra ver cómo uno de los vehículos terminó incendiado.

Se habla de al menos siete personas fallecidas, pero hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de las autoridades correspondientes.

Si va a viajar, es necesario que tenga en cuenta estas recomendaciones que emitieron las autoridades de tránsito para evitar tragedias en las vías:

  • Revise el estado técnico-mecánico del vehículo, haga el respectivo mantenimiento preventivo y tenga a mano la documentación del vehículo, el SOAT y la revisión técnico-mecánica vigentes.
  • Descanse bien antes de conducir para evitar microsueños durante el recorrido.
  • Conduzca libre de los efectos del alcohol y de sustancias psicoactivas.
  • Conduzca acatando las normas de tránsito y sin exceder la velocidad permitida.
  • Respete el límite de velocidad y conserve la distancia suficiente entre vehículos para poder reaccionar ante cualquier eventualidad que se presente en la vía.
  • A los motociclistas, uno de los actores viales más vulnerables, se les recomienda no andar en zigzag y verificar el estado y la presión de los neumáticos.
  • A los ciclistas se les recomienda utilizar siempre cinta reflectiva y elementos de protección.

Más de Cali

Grave accidente en la vía Panamericana.

Accidente en la vía a Popayán-Cali deja varios muertos y heridos: estas serían las causas

Panorámicas de Cali

‘Cali es una sola’, la campaña ciudadana que lleva a famosos a los barrios para visibilizar historias comunitarias, ¿de qué se trata?

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Ministro de la Igualdad le prometió en vivo reconciliación a sargento (r), pero cuando el exmilitar le escribió lo dejó en visto: “Mentiras al aire”

El Invima lanzó la alerta a través de un comunicado.

Invima alerta sobre producto alimenticio en Colombia: pidió suspender consumo de inmediato

Momento del crimen en el restaurante del barrio El Peñón.

Video revela cómo fue el homicidio de un hombre dentro de restaurante en El Peñón, oeste de Cali: fueron cinco sicarios

Juan Pablo Gallo y Leonardo Arroyave

Las movidas del Partido Liberal: un ‘cacique rojo’ de Risaralda también le apuesta al Valle del Cauca

Vallas de las disidencias de las Farc que aparecieron en Jamundí, Valle del Cauca

Disidencia Jaime Martínez instala nuevas vallas en Jamundí y la comunidad cuestiona presencia del Ejército en la zona

Diego Hau secretario de gobierno de Cali.

Procuraduría ratifica suspensión de Diego Hau por presuntas irregularidades en contrato de alumbrado en Cali

Las gasas blancas que cubren la espalda del soldado tapan las heridas causadas con la metralla del explosivo que llevaba un dron.

Cuatro soldados heridos tras ataque con drones cargados con explosivos en Dagua: disidencias de Mordisco son las responsables

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Habla sargento (r) que lloró de indignación cuando el ministro de la Igualdad sacó a su tropa a empujones de Toribío: “Hubo agentes externos”

Noticias Destacadas