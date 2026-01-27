Accidente en la vía a Popayán-Cali deja varios muertos y heridos: estas serían las causas

Las autoridades llevan a cabo las investigaciones correspondientes de un grave accidente de tránsito que se registró este martes, 27 de enero, en la vía que conduce de Popayán a la ciudad de Cali.
De acuerdo con las primeras informaciones, un bus de la empresa Velotax y un camión de carga chocaron de frente, lo que dejó a varias personas muertas y otras gravemente heridas. Asimismo, se conoció que desde la Policía de Tránsito y Transporte tratan de establecer si el siniestro pudo haber ocurrido por una falla mecánica de uno de los vehículos o la invasión del carril.
A esta hora, los uniformados analizan cada uno de los testimonios y recolectan pruebas para establecer las causas de este accidente de tránsito.
En la zona hay presencia de los organismos de socorro, quienes atendieron a las personas lesionadas y las trasladaron a centros asistenciales cercanos, donde permanecen bajo el cuidado de los especialistas.
La plena identidad de los fallecidos se desconoce y se espera que las autoridades puedan entregar más información respecto a este grave choque. En varios videos que circulan en redes sociales, se logra ver cómo uno de los vehículos terminó incendiado.
#Colombia | Siete personas, entre ellas un menor de edad, fallecieron en un accidente en la vía Panamericana luego de que un vehículo de transporte público colisionara con un camión que transportaba alimentos.— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 27, 2026
Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/sLdVktckvM
Se habla de al menos siete personas fallecidas, pero hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de las autoridades correspondientes.
#Nacionales ¦ Una nueva tragedia vial sacude al país. Esta mañana se registró un gr@ve acc¡dente de tránsito en la vía Panamericana, en el tramo que comunica Popayán con Cali, a la altura del sector de Pescador, municipio de Caldono. De acuerdo con información preliminar… pic.twitter.com/LaH10WtRLt— DiariOriente (@diarioriente) January 27, 2026
Si va a viajar, es necesario que tenga en cuenta estas recomendaciones que emitieron las autoridades de tránsito para evitar tragedias en las vías:
- Revise el estado técnico-mecánico del vehículo, haga el respectivo mantenimiento preventivo y tenga a mano la documentación del vehículo, el SOAT y la revisión técnico-mecánica vigentes.
- Descanse bien antes de conducir para evitar microsueños durante el recorrido.
- Conduzca libre de los efectos del alcohol y de sustancias psicoactivas.
- Conduzca acatando las normas de tránsito y sin exceder la velocidad permitida.
- Respete el límite de velocidad y conserve la distancia suficiente entre vehículos para poder reaccionar ante cualquier eventualidad que se presente en la vía.
- A los motociclistas, uno de los actores viales más vulnerables, se les recomienda no andar en zigzag y verificar el estado y la presión de los neumáticos.
- A los ciclistas se les recomienda utilizar siempre cinta reflectiva y elementos de protección.