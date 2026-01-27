Accidente en la vía a Popayán-Cali deja varios muertos y heridos: estas serían las causas

Las autoridades llevan a cabo las investigaciones correspondientes de un grave accidente de tránsito que se registró este martes, 27 de enero, en la vía que conduce de Popayán a la ciudad de Cali.

De acuerdo con las primeras informaciones, un bus de la empresa Velotax y un camión de carga chocaron de frente, lo que dejó a varias personas muertas y otras gravemente heridas. Asimismo, se conoció que desde la Policía de Tránsito y Transporte tratan de establecer si el siniestro pudo haber ocurrido por una falla mecánica de uno de los vehículos o la invasión del carril.

A esta hora, los uniformados analizan cada uno de los testimonios y recolectan pruebas para establecer las causas de este accidente de tránsito.

En la zona hay presencia de los organismos de socorro, quienes atendieron a las personas lesionadas y las trasladaron a centros asistenciales cercanos, donde permanecen bajo el cuidado de los especialistas.

Grave accidente de tránsito en la vía Panamericana deja varios muertos

La plena identidad de los fallecidos se desconoce y se espera que las autoridades puedan entregar más información respecto a este grave choque. En varios videos que circulan en redes sociales, se logra ver cómo uno de los vehículos terminó incendiado.

Se habla de al menos siete personas fallecidas, pero hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de las autoridades correspondientes.

Si va a viajar, es necesario que tenga en cuenta estas recomendaciones que emitieron las autoridades de tránsito para evitar tragedias en las vías: