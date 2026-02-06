Nación

Se conoce el nombre de la dueña de la camioneta de alta gama que protagonizó el accidente en el que murió una mujer en Bogotá

El vehículo no era conducido por la mujer, sino por un joven cuya identidad ya fue establecida.

6 de febrero de 2026, 11:57 a. m.
Imágenes que muestran la escena del accidente que genera conmoción en la capital del país.
Se siguen conociendo detalles relacionados con el fatal accidente ocurrido el pasado miércoles, 4 de febrero, en la calle 63, en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, que dejó una adulta mayor muerta y a otras tres personas, entre las que hay dos niños, heridas.

Recientemente se reveló el nombre de la dueña de la camioneta negra de alta gama que habría provocado todo, un vehículo que era conducido en ese momento por un joven de 20 años.

Así quedó la escena tras lo que fue el grave accidente.
En un video, que fue captado por las cámaras de seguridad, se observa cómo el automotor circulaba con exceso de velocidad y se pasó el semáforo en rojo, lo que finalmente causó el siniestro vial.

En un primer momento, la camioneta impactó contra un motociclista y, posteriormente, a la adulta mayor, quien iba con dos niños de 6 y 11 años, a quienes salvó tras empujarlos para evitar que también fueran impactados.

Policía revela prueba de embriaguez del joven de 20 años que arrolló a una mujer y le causó la muerte en Bogotá

Según reveló el diario El Tiempo, en los papeles del vehículo aparece que la dueña es una mujer que responde al nombre de Tatiana Margarita Vásquez Silva.

Ella sería una empresaria que, además, sería propietaria de un gimnasio ubicado en el sur de Bogotá. El medio mencionado intentó comunicar con la mujer, pero, al parecer, colgó la llamada y no volvió a responder.

Imágenes del momento en el que se registró el grave siniestro.
Por otra parte, también se conoció que el joven de 20 años que iba conduciendo la camioneta era Andrés Felipe Domínguez Prado, a quien le realizaron una prueba de alcoholemia, la cual salió negativa.

La Policía confirmó que junto a él viajaba otro joven de 19 años, aunque hasta el momento se desconoce su identidad.

Se conoce lo que hizo mujer que murió para proteger a dos niños durante accidente en Bogotá: rápida reacción les salvó la vida

Al conductor se le impuso un comparendo por pasarse el semáforo en rojo, lo que finalmente produjo el trágico accidente de tránsito, según las primeras hipótesis. Además, quedó vinculado a la investigación que se adelanta.

De hecho, de acuerdo con una fuente consultada por El Tiempo, los familiares de las víctimas confirmaron que en las próximas horas presentarán cargos en contra del joven, por lo que muy probablemente deberá enfrentar un proceso judicial.

La versión del conductor ya fue escuchada por las autoridades, y es una parte fundamental dentro de la investigación que se está realizando. Asimismo, los videos que muestran el siniestro serán esenciales para establecer responsabilidades en este caso.

