Se conoce lo que hizo mujer que murió para proteger a dos niños durante accidente en Bogotá: rápida reacción les salvó la vida

Poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles del siniestro, mientras que las autoridades avanzan en la investigación.

5 de febrero de 2026, 1:50 p. m.
Imágenes que muestran la escena del accidente que genera conmoción en la capital del país.
Imágenes que muestran la escena del accidente que genera conmoción en la capital del país. Foto: API

Un nuevo accidente de tránsito se registró en Bogotá y acabó con la vida de una adulta mayor, quien se encontraba en compañía de dos niños que, al parecer, serían sus nietos.

El hecho se presentó en la tarde de este miércoles, 4 de febrero, en la localidad de Teusaquillo, en el occidente de Bogotá. Con el pasar de las horas, poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles del caso.

Imágenes del momento en el que se registró el grave siniestro.
Imágenes del momento en el que se registró el grave siniestro. Foto: API

En un video de las cámaras de seguridad del sector se ve cuando la camioneta de color negro, que estaba siendo manejada por un joven de 20 años, se cruzó un semáforo en rojo, embistió a una moto, se llevó por delante a la mujer y terminó estrellándose contra unas rejas.

Según las primeras informaciones, la víctima fatal tenía 60 años de edad, aunque hasta ahora no se ha conocido su identidad. En el momento del siniestro, la mujer iba en compañía de dos niños de 6 y 11 años.

Incluso, hay una fotografía que circula en las redes sociales en la que se ve a los menores sentados contra una pared tras lo que fue el accidente.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención fue la forma en la que la adulta mayor habría salvado a los pequeños, una acción que ha sido calificada como heroica.

De acuerdo con testimonios recogidos por el medio City TV, la mujer alcanzó a ver el momento en el que la camioneta se llevó por delante al motociclista y fue justo ahí que empujó a los niños para salvarles la vida.

Lastimosamente, ella se llevó todo el golpe y sufrió heridas que le provocaron la muerte en plena calle, mientras que otras personas miraban asombradas la escena. “La señora empujó a los niños”, dijo un testigo al medio mencionado.

Van dos muertos en accidentes de tránsito en Bogotá: así ocurrieron los hechos este domingo 1 de febrero

“El carro, en lo que colapsó con el poste, giró y se llevó a la señora”, añadió.

Hasta el sitio llegaron las autoridades y realizaron el respectivo levantamiento del cadáver, al tiempo que iniciaron las primeras investigaciones del siniestro.

La policía confirmó que el joven que manejaba la camioneta y su acompañante, una persona de 19 años, fueron llevados hasta la Unidad de Reacción Inmediata (URI), en donde se escucharon sus versiones.

Por el momento, resta esperar a que el caso avance y se conozca si el conductor enfrentará alguna responsabilidad ante la justicia por lo sucedido.

