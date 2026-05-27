Misteriosa muerte de un joven en Cajamarca, Tolima, tras salir de una discoteca: “Hay muchas versiones”

En el municipio de Cajamarca, Tolima, hay conmoción por la misteriosa muerte de un joven de 28 años, identificado como Ricardo Almanza Mejía, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado, 23 de mayo.

Según medios locales, en algunas cámaras de seguridad del sector donde está la discoteca en la que estuvo Almanza, se observa que el joven tuvo una discusión con al menos tres mujeres y varios hombres, quienes lo habrían golpeado.

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Aseguran que la riña se presentó el sábado 23 de mayo, al frente del parque de Cajamarca.

Sin embargo, pasaron las horas y familiares del joven perdieron su rastro hasta que, en las últimas horas, organismos de emergencia finalmente lo encontraron muerto al fondo de un abismo ubicado entre la calle sexta, con carrera tercera, cerca del río Anaime, en Cajamarca.

Por lo tanto, fue necesaria la presencia de integrantes de la Defensa Civil del Tolima y otros organismos de socorro para extraer del fondo del abismo el cuerpo sin vida del joven.

Tras lo anterior, las autoridades dieron apertura a una investigación para conocer las causas puntuales de la muerte del joven. El objetivo de las autoridades es establecer si Almanza cayó al vacío accidentalmente o se trató de un hecho violento.

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El director de la Defensa Civil en el Tolima, mayor Luis Fernando Vélez, dijo que el hallazgo del cuerpo sin vida del joven se produjo sobre el mediodía de este martes, 26 de mayo.

A propósito, el integrante de la Defensa Civil también manifestó que “hay muchas versiones” alrededor de este caso que enluta a la población de Cajamarca.

“Las causas están pendientes por investigar, hay muchas versiones de situaciones que pasaron con el joven, pero en sí no se tiene de qué pudo haber sucedido o por qué llegó a ese sitio y se encontró sin signos vitales”, dijo Vélez a través de un video.