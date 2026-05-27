Revelan detalles del asesinato por el que investigan a Abel Stiven Carabalí, exfutbolista colombiano: “La Biblia al lado de la cabeza”

En la Región Metropolitana de Santiago, en Chile, no salen del asombro por el brutal asesinato de un hombre de nacionalidad colombiana.

Los presuntos responsables serían dos colombianos; entre estos, un exfutbolista identificado como Abel Stiven Carabalí, quien era, supuestamente, el mejor amigo del hombre asesinado el pasado 12 de abril en un edificio en la comuna de Estación Central.

Exfutbolista caleño fue detenido por brutal asesinato de su mejor amigo en Chile: videos delataron el horror

De acuerdo con las autoridades chilenas, el exfutbolista colombiano, de 30 años, y el otro connacional, además de asesinar al hombre, lo decapitaron y posteriormente calcinaron el cuerpo, el cual fue hallado en una zona conocida como la Cuesta Zapata.

“Ocho años de amigos jugando fútbol a lo menos. De acuerdo con las informaciones preliminares que aún tenemos, sería el líder de esta organización”, dijo Carmen Gloria Guevara, fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios en Chile.

Según el medio chileno Teletrece, el exfutbolista Carabalí tenía una banda dedicada al tráfico de droga y, por razones que aún se desconocen, habría matado a su amigo.

En un video revelado por el medio citado anteriormente, se observa el instante en que el cuerpo desmembrado es sacado por Carabalí de un apartamento, dentro de una maleta.

Tras abandonar el cuerpo en una zona desolada, un lugareño lo encontró y avisó a las autoridades.

En la imagen, Abel Stiven Carabalí, el exfutbolista colombiano detenido en Chile. Foto: Canal T13

“Un vecino divisa a la lejanía una llamarada de fuego, dando aviso a los Carabineros que llegan al lugar junto a los bomberos, apagando el incendio de la persona que se encontraba en el lugar. Se encontraba un cadáver parcialmente calcinado, con sus miembros superiores fracturados y a un costado de este su cabeza”, dijo un vocero de los Carabineros de Chile.

Así mismo, todo parece indicar que antes de ser asesinado, al colombiano lo torturaron.

“Previo a la decapitación tuvo varias heridas cortopunzantes innecesarias. La forma en que lo presentan, lo dejan, lo queman, lo distribuyen, colocan la Biblia al lado de la cabeza, claramente es una marca habitual del crimen organizado”, agregó la fiscal Guevara.

Teltrece también indicó que en medio de varios allanamientos por ese caso, las autoridades hallaron 19 kilos de droga, así como cuatro armas de fuego de distintos calibres.

“Es un homicidio calificado. Ahora, la existencia de droga y de armas, claro que les da un matiz distinto a los otros secuestros extorsivos que hemos tenido en el caso de ciudadanos venezolanos, pero en este caso son los tres de nacionalidad colombiana”, agregó Héctor Barros, fiscal regional sur de Chile.

Tanto el exfutbolista Carabalí como su presunto cómplice —el conductor del taxi en el que fue transportado el cuerpo— quedaron en prisión preventiva.

Entre tanto, otros dos presuntos involucrados están en libertad mientras avanza la investigación de las autoridades chilenas. Sin embargo, ya estarían identificados.