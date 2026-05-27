A pocos días de la primera vuelta de las elecciones a la Presidencia, se conoce que en el Ministerio del Interior le habrían entregado el manejo, con contratistas, del Grupo de Género y Diversidad a la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal. Estos supuestos recomendados estarían haciendo campaña abierta por el candidato a la Presidencia Iván Cepeda.

Ginna Correales, Laura Gómez Pacheco y Yuberney Sánchez, contratistas del Ministerio del Interior, del movimiento de Carrascal, apoyando a Iván Cepeda a la Presidencia. Foto: Redes

A SEMANA llegó información de cómo las fichas de Carrascal primero hicieron campaña para la reelección de la representante, y ahora siguen de su mano promoviendo la aspiración de Cepeda.

En la foto se ve a varios de los recomendados de Carrascal con contratos con el Estado, miembros del movimiento El País Primero (se ven los logos), haciendo campaña en pleno Congreso de la Repúiblica. Foto: Suministrada

El asunto resulta casi que innegable; los vasos comunicantes entre Carrascal y la escuela de formación política que creó el año pasado bajo el nombre El País Primero, que busca “capacitar a jóvenes y ciudadanos en liderazgo colectivo”, son claros.

María Alejandra Munar, miembro de El País Primero, contratista de MinInterior. Foto: Redes

Los miembros de esta escuela, casualmente, llevan meses trabajando en el Ministerio del Interior y, según le contaron a SEMANA, son intocables.

Laura Bocanegra, contratista del Ministerio de Interior, promueve un evento de campaña de Iván Cepeda. Foto: Redes

Las denuncias que llegaron a este medio dejan ver cómo los recomendados de Carrascal pasan del Ministerio del Interior a posar en fotos con Carrascal en el Congreso de la República, como si fueran miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

SEMANA le preguntó a la representante María Fernanda Carrascal por las personas de su movimiento que están en MinInterior; negó que fueran funcionarios, porque son contratistas, que —finalmente— trabajan ahí y reciben salarios.

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“No son funcionarias las personas que están en el grupo de género. Todas las personas que trabajan ahí son contratistas, menos dos, que es la directora de género, que fue nombrada hace poco; no la conozco”, justificó la representante Carrascal.

También usan las presentaciones que forman parte de su trabajo en el ministerio para exponerlas en el trabajo político que hacen a nombre de El País Primero.

Del Ministerio a El País Primero

Este no es un tema menor; en las presentaciones y trabajos en campo que hacen los funcionarios de MinInterior en temas de género, aparece como protagonista El País Primero, como si fuera una entidad del Gobierno, cuando es el brazo político de Carrascal.

Uno de ellos, muy importante para la comunidad, fue el lanzamiento de la ‘Ruta de la memoria trans’, en cuya promoción aparecía el logo de la organización política de Carrascal.

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Incluso como si se tratara de un evento de campaña, como señalan las fuentes que realmente fue, las participantes, funcionarias del MinInterior, interactúan en redes sobre el evento, con Carrascal, como si fuera propio.

No está simplemente el logo de El País Primero; en un chat celebran con Carrascal la realización del evento como si fuera propio y no parte de la misión y agenda del Ministerio del Interior (ver imagen).

En la imagen se destaca el logo del movimiento El País Primero, de la representante María Fernanda Carrascal, en una presentación del Ministerio del Interior. Foto: no

Sobre esta situación, SEMANA habló con la representante Carrascal y, pese a las pruebas, lo negó.

“Eso no es cierto, es absolutamente una mentira. Creo que es un chisme que te llevaron. Las presentaciones del Grupo de Género están hechas sobre un formato del Ministerio del Interior, institucional (…). No sería de personas inteligentes hacer eso; yo me considero una persona inteligente y las personas que me rodean lo son”, afirmó Carrascal.

La foto principal de este artículo reseña claramente cómo estas personas pasan de posar en el Congreso para fotos con su mentora Carrascal a trabajar en el Ministerio del Interior.

En ella están Ingrid Juliana Pabón, quien se ubica a la izquierda de la representante con vestido gris y una pancarta amarilla.

1) Danna Vargas, miembro El País Primero, tuvo contrato en MinInterior. 2) María Alejandra Munar, de El País Primero, con contrato vigente en MinInterior. 3) Johanna Carolina Prieto, amiga personal de Carrascal, representante legal de El País Primero, ha sido UTL, tiene contrato en la dirección de Lucha contra la Trata, entre otros. 4) Ángela María Palacios, subdirectora de Trata de Personas. 5) Ingrid Juliana Pabón, contratada en el Grupo de Diversidad y Género. 6) Yuberney Sánchez Parra, contratado en el Grupo de Género y Diversidad. 7) Laura María Gómez Pacheco, tiene contratos en MinInterior, en MinMinas y en el DPS. Foto: Suministrada

Ha sido aliada de Carrascal tanto en su campaña como en El País Primero, donde da capacitaciones con información del Ministerio. En la actualidad, tiene un contrato por más de 73 millones de pesos, por un periodo de siete meses, con el Grupo de Género y Diversidad del Ministerio del Interior.

En la imagen también está Ángela María Palacios. Viste abrigo claro, largo, y tiene uno de los carteles color rosado con la foto de la representante Carrascal. Palacios es subdirectora de Trata de Personas, pero, durante el Gobierno Petro, también ha tenido contratos en el Ministerio del Trabajo.

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A la izquierda de Palacio está Johanna Carolina Prieto Amador, amiga de vieja data de Carrascal, con quien han hecho política por años.

Prieto ha sido gran beneficiada con la contratación del Estado. En la actualidad tiene dos contratos vigentes, uno en el ya nombrado Grupo de Género y Diversidad y otro más en el departamento de Lucha contra la Trata. Los dos contratos suman más de 120 millones de pesos (ver imagen).

Johanna Carolina Prieto, amiga personal de Carrascal y representante legal de El País Primero. Tiene dos contratos con el Estado. Foto: redes

Pero eso no es todo; Prieto, que es una de las personas más activas en El País Primero, también ha tenido contratos con RTVC y fue parte de la UTL de Carrascal.

Al lado derecho de Carrascal está Yuberney Sánchez Parra, otro activo miembro de El País Primero, el movimiento de la representante, quien también está en plena campaña promoviendo la aspiración presidencial de Iván Cepeda.

Yuberney Sánchez Parra, miembro del movimiento del Carrascal, El País Primero, tiene contrato vigente en MinInterior. Foto: Suministrada

Al mismo tiempo, Sánchez Parra trabaja en el Ministerio del Interior, en el Grupo Género y Diversidad, y tiene un contrato por 87.780.000 de pesos a término de siete meses, es decir, 12.540.000 mensuales.

La lista continúa de forma tal que no se puede negar la capacidad de Carrascal de recomendar a sus amigos, para que resulten contratados en esa dirección del Ministerio del Interior.

Por ejemplo, María Camila Moncada, vinculada también a El País Primero, ya ha participado en capacitaciones como una que se denominó: “La lucha por los sentidos sexuales y políticos en tiempos de nuevas derechas”.

María Camila Moncada, miembro de El País Primero, tiene contrato con el Grupo de Género y Diversidad de MinInterior. Foto: Suministrada

Moncada tiene en la actualidad un contrato por más de 73 millones de pesos, por un periodo de siete meses.

De la misma escuela de formación política forma parte o ha participado Elizabeth Camargo Alzate, quien encabezó una sesión denominada: “Incorporación del enfoque de género en instrumentos de planeación territorial”.

Elizabeth Camargo Alzate, miembro de El País Primero, tiene dos contratos con el Estado. Foto: Suministrada

Pues bien, Camargo Alzate tiene dos contratos con el Estado. Uno en el mismo grupo de los aliados de Carrascal, hoy en campaña por Iván Cepeda, por un monto de más de 80 millones de pesos.

Tiene otro con la Central Administrativa y Contable del Ejército Nacional de Colombia, pero este no es claro si está relacionado con la representante.

También está documentado el caso de Gina Carolay Correales, lideresa de la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, quien ha hecho campaña por Carrascal tanto para la consulta como para las elecciones al Congreso.

Gina Carolay Correales, en la foto aparece en campaña por Carrascal a la Cámara y tiene contrato vigente en el Grupo de Género y Diversidad. Foto: Suministrada

Actualmente cuenta con un contrato en el Grupo Género y Diversidad del ministerio por más de 72 millones de pesos, por 11 meses, lo que le representa una asignación mensual de más de seis millones.

Entre las personas cercanas a Carrascal que, casualmente, están trabajando en la misma dirección de Género y Diversidad está Laura Alejandra Bocanegra, con un contrato más de 51 millones de pesos por un término de siete meses.

La politóloga con énfasis en comunicación María Alejandra Munar, muy activa en redes sociales y miembro de El País Primero, no recibió uno sino dos contratos.

María Alejandra Munar, miembro de El País Primero. Tiene dos contratos, uno de ellos en MinInterior. Foto: Suministrada

Uno de ellos es en el Grupo de Género y Diversidad del Ministerio del Interior por 21.945.000 pesos, a término de siete meses. El segundo, en la Cámara de Representantes, por 11.200.000 pesos, a término de cuatro meses.

De la misma foto principal de este artículo aparece posando con Carrascal, como si fuera parte de su equipo político y no funcionaria del Ministerio del Interior, la señora Laura María Gómez Pacheco.

Para identificarla, es la persona que aparece a la derecha de Carrascal con ropa blanca y un short. En su caso, Gómez Pacheco no tiene problemas para conseguir trabajo, tiene tres contratos de forma simultánea con el Estado que suman más de 127 millones de pesos.

Uno en la Subdirección de Gobierno y Gestión Territorial y Lucha contra la Trata del Ministerio del Interior por más de 47 millones, con un término de siete meses. Otro más con el Ministerio de Minas por más de 48 millones a un año, y el último, en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) por más de 56 millones, también por un año.

Una influencer y abogada llamada Danna Vargas, que forma parte de la Escuela Política El País Primero, quien incluso dicta clases de formación en este movimiento, y es amiga personal de Carrascal, también ha recibido burocracia.

Danna Vargas estuvo vinvulada hasta hace poco al Grupo de Género y Diversidad del ministerio. Hizo campaña por Carrascal. Foto: Suministrada

Tuvo contrato hasta diciembre de 2025 con el Grupo de Género y Diversidad, en este caso, señalan las fuentes, muy poco se le veía en el Ministerio del Interior, la califican como “corbata”. El monto de este era por más de 42 millones de pesos, por un periodo de cinco meses.

En la actualidad tiene uno con el Ministerio de Minas por más de 80 millones de pesos, pero este no se puede relacionar directamente con su amistad con Carrascal.

SEMANA también preguntó a la representante Carrascal por toda esta burocracia y cargos de contratistas evidentemente relacionados con ella y con su proyecto político. No solo reconoció la burocracia asignada sino que la defendió como un derecho por ser parte del gobierno del presidente Gustavo Petro.

“He estado trabajando en este proyecto político desde hace más de 15 años. Es normal que las personas que trabajan en este proyecto político, que están, que militan en el proyecto político, trabajen en su gobierno”, afirmó Carrascal y hasta insinuó un persecusión en su contra.

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Y agregó: “Han tratado de sacarme algún escándalo, de miren cómo tiene una red pues de funcionarios que trabajan, no es verdad. Son personas trabajadoras, que hacen parte de un mismo proyecto político, que cumplen con lo que tienen que cumplir, son contratistas; ellas pueden hacer, en el ejercicio de sus funciones, pueden hacer política si quieren”.

Lo que resulta un hecho, según las pruebas entregadas a SEMANA, es que en el Ministerio del Interior hay un grupo completo, el de Diversidad y Género, asignado a María Fernanda Carrascal, en el que los funcionarios contratados son, en su mayoría, de su movimiento político. ¿Meritocracia?