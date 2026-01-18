Política

Denuncian presuntas irregularidades en las cuentas de campaña de María Fernanda Carrascal: habría presentado firmas falsas

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico tuvo una de las campañas más costosas entre los congresistas que se midieron en las consultas del petrismo.

Redacción Semana
18 de enero de 2026, 12:41 p. m.
Jairo Ladino, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, denunció presuntas irregularidades en las cuentas de campaña de María Fernanda Carrascal.
Jairo Ladino, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, denunció presuntas irregularidades en las cuentas de campaña de María Fernanda Carrascal.

Jairo Ladino, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá por Salvación Nacional, anunció en las últimas horas que interpondrá una denuncia formal contra la actual congresista María Fernanda Carrascal, por presunta falsedad en documento público.

El activista político y creador de contenido, aspirante a la Cámara de Representantes, aseguró que la denuncia se radicará por presentar documentos con firmas falsas en sus cuentas de campaña y expone, a través de las redes sociales, un caso particular.

Los datos de la financiación de la campaña de María Fernanda Carrascal en la consulta interna del petrismo

Se trata de la cuenta de cobro de Chefcito SAS presentada por la actual representante a la Cámara en cuentas claras de la campaña en la consulta interna del Pacto Histórico que se realizó en octubre del año pasado y la cual habría sido tomada de una página de abogados en España.

"La firma de la cuenta cobro de Chefcito SAS presentada por Carrascal fue tomada de la página de abogados Picón & Asociados, en España", un despacho de referencia en la prestación de servicios de protección de datos.

Elecciones atípicas en Girón: abrieron las urnas para elegir al nuevo alcalde del municipio santandereano

Las dudas sobre el prestamista de la campaña de Carolina Corcho que tenía un restaurante en Bosa y le dio $742 millones

Elecciones 2026: estas son las fechas clave para votar en los comicios presidenciales y al Congreso

Tras denuncia de SEMANA que salpica a Comunes, el partido rechazó la violencia de género y anunció investigación interna

Álvaro Uribe le dio la fórmula a Gustavo Petro “para que le vaya bien al trabajador y al empresario”

Ministerio de Educación hizo ajustes al PAE y señala a entidades territoriales por posibles demoras en la aplicación del programa

Rebelión de gobernadores: MinSalud sale en defensa de los impuestos de la emergencia económica

Los datos de la financiación de la campaña de María Fernanda Carrascal en la consulta interna del petrismo

Miguel Polo Polo se disculpó con María Fernanda Carrascal, luego de que el CNE le ordenara hacerlo

El CNE le ordenó a Miguel Polo Polo borrar varios mensajes que publicó contra María Fernanda Carrascal

En la publicación de su cuenta en X, Ladino mostró lo que sería la firma “real” del señor Sigifredo Vergara, que es “la que reposa en los documentos oficiales de la creación de la empresa y su cédula, los cuales coinciden.

El activista Jairo Ladino denunció irregularidades en una firma presentada por la representante María Fernanda Carrascal.
El activista Jairo Ladino denunció irregularidades en una firma presentada por la representante María Fernanda Carrascal.

Sin embargo, explica que estas no se “asemejan a la firma de la cuenta de cobro”, la cual habría sido sacada, de acuerdo con el aspirante a la Cámara por Bogotá, de la página web de los abogados Picón & Asociados.

La imagen es clara. Aquí habría presunta falsedad en el documento”, señaló Jairo Ladino, al exponer las firmas presentadas por la representante Carrascal y la página web del despacho de abogados en España.

“Aquí hay una irregularidad y presunta falsedad en documento privado y lo haremos saber ante las autoridades. Cero impunidad contra los corruptos. ¡La Cámara de Bogotá no puede seguir siendo representada de esta manera! Necesitamos transparencia!”, señaló Ladino en su cuenta de X.

El activista Jairo Ladino denunció irregularidades en una firma presentada por la representante María Fernanda Carrascal.
El activista Jairo Ladino denunció irregularidades en una firma presentada por la representante María Fernanda Carrascal.

Carrascal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, tuvo una de las campañas más costosas entre los congresistas que se midieron en las consultas del petrismo, en octubre pasado.

La actual congresista se gastó, en total, un poco más de 160 millones de pesos, aportados en buena parte como crédito por contratistas del Ministerio del Interior.

Entre los contribuyentes figuran Juan Pablo Duarte, José Adolfo Rueda, Nataly Jiménez y Carlos Mauricio Gómez, quien además fue su gerente de campaña. Juntos le entregaron a Carrascal 24 millones de pesos.

Jennifer Pedraza denuncia la campaña de Carolina Corcho: dice que su financiador recibía subsidios del DPS y no cotizaba en el sistema de salud

Por otro lado, John Fredy Botero, quien trabaja en Fiducoldex, le aportó cerca de 15 millones de pesos a través de la empresa Prize Lasser, y Sigifredo Vergara, polémico financiador de Carolina Corcho, quien cuenta con una empresa en liquidación, también apoyó a la congresista con 25 millones.

Noticias Destacadas